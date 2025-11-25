25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 2 kadın cinayeti!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, iki farklı şehirde kadın cinayeti yaşandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını silahla öldürdü.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. evli olduğu kadına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI ÖLDÜRDÜ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını tabancayla öldürdü.

Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö, üzerinde bulundurduğu tabancayla kadına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö'yü yakaladı.

3 çocuklu çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.