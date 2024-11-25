25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yürümek isteyen kadınlara müdahale

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar engellendi. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlar, polis ablukasına alınarak engellenirken, gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Öte yandan burada yolların kapatılması üzerine 25 Kasım Kadın Platformu, kadınları Karaköy'de toplanmaya çağırdı.

Kadınlar Karaköy'de bir araya geldi. Polis buradaki kadınları da ablukaya aldı.

Şişhane'den Karaköy'e inen bir grup kadının da gözaltına alındığı görüldü.

ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞE ENGEL

İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kadınları polis engellemek istedi. Yer yer gözaltına alma girişimleri gerçekleşti. Kadınların itirazıyla gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. Öte yandan kadınlar ara sokaklara yönlendirildi ancak kadınlar Sakarya'ya cadde üzerinden yürüdü.