25 Kasım öncesi buluşma: Birleşerek güçleneceğiz

Haber Merkezi

Üniversiteli kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde ‘‘Üniversiteli Kadınlar Forumda Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi. ODTÜ Mezunlar Derneği’nde düzenlenen forumda kadınlar, üniversitelerinde yaşadıkları sorunlara değinerek öne çıkan taleplerini dile getirdi.

Evrensel'in haberine göre forumda, kadınlara ayrılan bütçenin 38 kuruşa kadar düşürülmesi ve kadınların ihtiyaçlarının öncelenmemesinin yanında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, 6284'ün uygulanmaması, üniversitelerde cinsel tacizi önleme birimlerinin olmaması ya da aktif olarak kullanılmaması tartışıldı.

Etkinlikte konuşan ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğundan Fidan, iktidarın ekonomi politikalarıyla bütçeden kadınların payına düşenin yalnızca 38 kuruş olduğunu, bu nedenle kadınların barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmadığını ifade etti. Bilkent Üniversitesi'nden Meryem ise tüm üniversitelerde hedef gösterildiklerini ifade ederken, "Bununla mücadelenin yolu el ele tutuşmaktan, birlikteliğimizden geçiyor’’ dedi.