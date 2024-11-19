25 Kasım öncesinde anlamlı imza

Haber Merkezi

Birleşik Metal-İş Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi”ni güncelledi.

Güncellenen politika belgesi, sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar tarafından, genel merkezde düzenlenen bir törenle imzalandı. Politika belgesinin imzalanmasının ardından, törende yer alan katılımcılar hep bir ağızdan “Kadın, yaşam, özgürlük!” sloganı atarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine olan kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.