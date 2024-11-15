25 Kasım’da sokağa çağrı

Haber Merkezi

KESK Kadın Meclisi, yaklaşan 25 Kasım'a dönük eylem planını açıkladı. 25 Kasım'da şiddete karşı her yerde, 30 Kasım'da bütçe talebiyle Ankara Tandoğan Meydanı'nda olacaklarını söyleyen kadınlar, kayyumlarla iradesi gaspedilen Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'e ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.

KESK Kadın Meclisi adına açıklamayı KESK Kadın Sekreteri Döne Kaya okudu. Kaya, “Ülkemizde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar artmış olan kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuk katline ilişkin tepkimizi bir haftaya toplayarak önünüze koymamız, bir haftalık programa sığdırmamız mümkün değil" diye konuştu.