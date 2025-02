25 kişiye mezar olmuştu: Hasoğlu Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Müteahhitler, Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal, müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan, yapı denetim şirket yetkilisi ve statik proje-uygulama denetçisi Serdar Selçuk, yapı denetim şirket yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanı Yusuf Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Dosya kapsamında sanık Yusuf Kızılet tutuklu yargılanıyordu.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 25 Aralık 2024'te görülen duruşmadan 5 gün sonra sanık Yusuf Kızılet tahliye edildi. Hasoğlu Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ve avukatları, süreci değerlendirdi.

Binada abisini kaybeden Zeynep Göksu, 6 Şubat 2023 gecesi sadece binaların değil hayatlarının da yerle bir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hasoğlu Apartmanı'nın enkazında kalanların yaşadığı korkuyu, sıkışmışlık hissini, o karanlık geceyi anlatmak imkansız. Tonlarca betonun altında, soğuk ve karanlıkta yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide, belki de son nefesini verirken bir tek dilekleri vardı, bir umut ışığı... O gecede sevdiklerimizin çığlıklarını, inlemelerini duyamasak da onların acısını her gün yüreğimizde hissetmekteyiz. O an, o enkazın altında kalanların korkusunu, acısını, çaresizliğini, sıkışmış vücutlarının her an daha da derinleşen acısını hayal etmek bile zor. Ama bir gerçektir ki, her bir kaybımızla birlikte içimizde eksilen bir parça kaldı. Bizler, kaybettiğimiz canlarımızın anısını yaşatmak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için her geçen gün mücadelemizi daha da büyütüyoruz. O gecede yaşananlar, hem kaybımızı hem de bu olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini bize hatırlatıyor."

Binada kuzenini kaybeden Ali Rıza Göksu da "Bizler kayıplarımızın acısıyla uyuyup, onların acısıyla uyanıyoruz. Sanıkların parti ve STK üyelikleriyle elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi acı veriyor ve yüreklerimizi parçalıyor. Bizim bir temennimiz var. O da adaletin yerini bulmasıdır" dedi.

"DURUŞMALAR SANKİ BİR TİYATRO GİBİ..."

Binada kardeşi ve yengesini kaybeden Hüseyin Göksu ise iki yıldır yargılama sürecinde yaşananları, "Mahkemelere, duruşmalara baktığımızda sanki bir tiyatro sahnesi çevriliyormuş gibi bir algı oluşuyor biz de. Sorumlular sorumluluklarını bir başkasına atıyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor sanki sorumlu olan orada hayatını kaybeden insanlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Mahkeme sürecinde müteahhit gerçek müteahhit olmadığını, şantiye şefi sadece imza attığını ve sadece belli bir aşamadan sonra gittiğini anlatıyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Peki bu işin sorumlusu kim" diye sorarak anlattı.

"BAŞKA 6 ŞUBAT'LAR YAŞANMAMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Göksu, kamu görevlileri hakkında Adıyaman Valiliği'nin soruşturma izni vermediğini ve itirazları sonucu soruşturma izni çıktığını hatırlatarak, "Kamu görevlileri de yargılansın. Burada kimin imzası varsa, kim sorumluluğu varsa yargılansın. Yasal olarak haklarımızı arıyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi. "Sevdiklerimizi geri getiremeyiz ama başka 6 Şubat'lar yaşanmaması için, başka insanların ölmemesi için çabalıyoruz" dedi. Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumlular cezayı aldığında diğer sorumlular 'bak bunlar ceza aldı' diyecekler. Ona göre projeye uygun işlerini yapacaklar. Biz sevdiklerimizi kaybettik, toprağın altındalar. Sorumlular dışarıda geziyorlar. Onlarda hak hukuktan dem vuruyor. 'Biz mağduruz' diyorlar. Sen neyden mağdursun? Hayalleri yok olan insanlar bizleriz. Hasoğlu Apartmanı'nın sorumlularından hiçbiri tutuklu değil. Bunlar neden tutuklanmıyor? Bunlar tutuklansın diye başvurular yaptık, hiçbir çabamız sonuç vermedi. Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz, sonuna kadar adaletin peşinde olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunan Göksu, "Bu sürecin takipçisi olsunlar ve depremze ailelerin yanında yer alsınlar. Yetkililer sesimizi duysun" dedi.

"SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMALARI GEREKİYOR"

Müştekilerin avukatlarından Uygar Ekici de yapı denetim şirket yetkilisi Yusuf Kızılet'in tahliye edilmesine tepki gösterdi ve 'asli kusurlu' sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Ekici, şunları kaydetti:

"Depremde vatandaşlar hayatlarıyla sınandılar, ailelerin acıları hafiflemiş değil. Mağdur aileler, tutuklu bulunan sanıkların tahliyesi ile bir daha sarsılmış durumdadır. Biz bu süreçten dolayı memnun değiliz, avukatlar olarak adaletin bu işleyişinden de rahatsısız. Biz 'olası kast'tan dolayı bir yargılama talep ettik ama maalesef gelinen süreçte 'bilinçli taksir'le bir yargılama devam ediyor. İlk başta tutuklu bulunanlar sonrasında tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak tahliye edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda sanıkların tümü 'asli kusurlu' olmasına rağmen verilen tahliye kararını hukuki bulmuyoruz. Biz bu süreci ailelerin yarasına bir tuz basma olarak değerlendiriyoruz. Bizim talebimiz 'asli kusurlu' olan sanıkların tutuklu yargılanmaları gerekiyor."