25 kişiye mezar olmuştu: Pamukkale Sitesi davası ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te yıkılarak 25 kişinin ölümüne neden olan Pamukkale Sitesi davasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Pamukkale Sitesi davasının yedinci duruşması, 17 Ocak'ta, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Gökçek ve Yusuf Alageyik SEGBİS aracılığıyla katıldı, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sadık Doğan ise duruşmaya katılmadı.

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ YÜKSEK

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça dair kanunda belirtilen cezanın üst sınırı, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi"ni talep etti.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların bulunması, kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin olması, bu ihtimal karşısında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Mart'ta görülecek.