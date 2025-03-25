25 Mart 2025 Ankara Kapalı Metro Durakları | Ankara'da hangi metro durakları kapalı?

Ankara Valiliği 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'dan sonra bazı metro ve otobüs duraklarını kapatma kararı aldı. Geçtiğimiz Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek eylemlerine ilişkin alınan karar sonrası Ankara'da hangi metro durakları kapalı sorusu gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Valiliğin hangi metro ve otobüs duraklarını kapattığını duyurdu. İşte Ankara kapalı metro durakları!

ANKARA KAPALI METRO DURAKLARI

EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurdu Ankara Valiliği'nce kapatılan metro durakları Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Durakları şeklinde. Ayrıca saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki otobüs durakları ve ODTÜ kampüsü içerisinden gerçekleştirilen otobüs ring seferleri kullanımda olmayacak.

📢DUYURU



Değerli vatandaşlarımız,

Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 25.03.2025 tarihinde;

•Saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak,

•Saat 19.00’den itibaren Orta Doğu… — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) March 25, 2025

ANKARA'DA HANGİ METRO VE OTOBÜS DURAKLARI KAPALI?

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları kaplı olacak. Ayrıca ODTÜ kampüsü çevresindeki otobüs durakları ve kampüs içinden dışına yapılan ring seferleri de Valilik tarafından iptal edildi.

Konuya dair açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü:

"Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 25.03.2025 tarihinde;

Saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak,

Saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek,

Saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.

Vatandaşlarımıza duyurulur."

ifadelerini kullandı.