25 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizinin zirvedeki yeri güçlendi!

25 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan yarışta, Now TV’nin dikkat çeken dizisi Yeraltı, güçlü yükselişiyle bir kez daha zirveye yerleşti. Özellikle dizi cephesinde yaşanan toparlanma, reyting tablosuna doğrudan yansıdı.

Geçen hafta ara tatil ve Galatasaray maçı nedeniyle düşüş yaşayan çarşamba yapımları, bu hafta yeniden yukarı yönlü bir performans gösterdi. Bu yükselişten en güçlü çıkan yapım ise 2,59 puanlık artışla 9,46 reytinge ulaşan Yeraltı oldu.

25 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Mart 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçlarına göre, Yeraltı günü lider tamamladı. Now TV dizisi, 9,46 reyting alarak zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Böylece “yeni dizinin zirvedeki yeri güçlendi” ifadesi, günün reyting tablosunu özetleyen en güçlü başlıklardan biri haline geldi.

Kanal D dizisi Eşref Rüya ise bir puanı aşkın artışla 6,36 reyting aldı ve günü ikinci sırada tamamladı. Yeraltı’nın özet bölümü de 5,25 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

YERALTI REYTİNGLERDE GÜCÜNÜ ARTIRDI

Çarşamba akşamının en dikkat çekici sonucu şüphesiz Yeraltı cephesinden geldi. Dizi, 2,5 puanı aşan yükselişle yalnızca günün lideri olmakla kalmadı, aynı zamanda ekran rekabetinde farkını da açtı. Yeraltı reyting aramalarının yükselmesinin ana nedeni de bu tablo oldu.

Bu performans, dizinin yeniden güçlü bir ivme yakaladığını gösterirken, izleyici ilgisinin de belirgin biçimde arttığını ortaya koydu.

EŞREF RÜYA VE KURULUŞ ORHAN LİSTEDE NASIL YER ALDI?

Eşref Rüya, 6,36 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Dizinin özet bölümü de 3,76 reyting alarak ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

ATV dizisi Kuruluş Orhan da yaklaşık bir puanlık artışla 3,88 reytinge yükseldi ve beşinci sıraya tırmandı. Bu sonuç, çarşamba akşamı dizi rekabetinin geniş bir alana yayıldığını gösterdi.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (25 MART 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 9,46 2 Eşref Rüya 6,36 3 Yeraltı (Özet) 5,25 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,28 5 Kuruluş Orhan 3,88 6 Eşref Rüya (Özet) 3,76 7 Esra Erol'da 3,62 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,52 9 Survivor 3,28 10 ATV Ana Haber 2,49

Veri kaynağı: TİAK

HABER VE YARIŞMA PROGRAMLARINDA SON DURUM

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,28 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Esra Erol'da ise 3,62 reytingle yedinci sıraya yerleşti.

Haber bültenlerinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,52 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. TV8’in yarışma programı Survivor da 3,28 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

25 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları tablosu, çarşamba dizilerinin bu hafta güçlü bir geri dönüş yaptığını gösterdi. Özellikle Yeraltı, 9,46 reytingle zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırarak günün en dikkat çekici sonucu oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan da yükseliş yaşayan yapımlar arasında yer alırken, günün reyting yarışında dizilerin yeniden ön plana çıktığı net biçimde görüldü.