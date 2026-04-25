25 Nisan 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete'sinde Atama Kararları

25 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AKP'li Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, birçok bakanlık ve kamu kurumunda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Bugünün Resmi Gazete’sinde yer alan atama kararları, özellikle üst düzey yönetim kadrolarında dikkat çeken değişimlere işaret ediyor.

25 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre farklı kurumlarda yeni görevlendirmeler yapıldı. İşte öne çıkan atamalar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

TEİAŞ’TA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde de önemli görev değişiklikleri yaşandı. Bu kapsamda:

TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaldırım görevden alındı.

Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun görevden alındı.

Genel Müdür Yardımcılığına Serhat Metin atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Özkaya, Mustafa Pustu ve Süleyman Önel getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çeken bir görev değişikliği gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken, yerine Cihad Demirli atandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Atamaları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu getirildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine Halil İbrahim Topçu ve Hatice Çelik atandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete getirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu atandı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Ticaret Bakanlığı’nda da görevden almalar gerçekleşti:

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil Madazlı görevden alındı.

Ahmet Karabay görevden alındı.

DHMİ ATAMALARI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde de yeni atamalar yapıldı:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatih Çakmak atandı.

Mustafa Akkaya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

