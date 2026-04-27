25 Nisan 2026 Reyting Sonuçları | Zirvedeki Dizide Düşüş

Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 25 Nisan 2026 reyting sonuçları izleyici tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle zirvedeki dizide yaşanan düşüş dikkat çekerken, günün en çok izlenen programları da merak konusu oldu. Peki, 25 Nisan Cumartesi günü hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylı reyting listesi ve analizler...

25 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Nisan 2026 Cumartesi günü yayınlanan programlar arasında en yüksek reytingi alan yapım Güller ve Günahlar oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, %7.49 reyting ve %22.30 izlenme payı ile günü zirvede tamamladı.

Listenin ikinci sırasında Gönül Dağı yer alırken, üçüncü sırada ise Survivor bulunuyor. Özellikle zirvedeki dizide yaşanan düşüş, rekabetin giderek arttığını gösteriyor.

25 NİSAN 2026 EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating (%) Share (%) 1 Güller ve Günahlar Kanal D 20:59:46 24:18:43 7.49 22.30 2 Gönül Dağı TRT 1 20:58:35 24:13:10 4.88 14.48 3 Survivor TV8 20:43:36 24:22:05 4.05 12.48 4 Güller ve Günahlar (Özet) Kanal D 20:01:00 20:59:35 3.41 10.97 5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW 19:00:08 20:00:02 2.55 10.61 6 Gönül Dağı (Özet) TRT 1 20:00:37 20:58:35 2.30 7.42 7 Gelin Kanal 7 19:34:20 21:19:38 2.27 7.78 8 Güldür Güldür Show Özet Show TV 20:00:14 20:40:55 2.10 7.16 9 Show Ana Haber Show TV 18:58:25 20:00:03 2.09 8.82 10 Kanal D Ana Haber Kanal D 18:58:30 20:00:16 2.05 8.52

ZİRVEDEKİ DİZİDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Güller ve Günahlar her ne kadar günü lider tamamlamış olsa da önceki performansına kıyasla izlenme oranlarında düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, özellikle hafta sonu rekabetinin arttığını ve izleyici tercihlerinin değişkenlik gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Gönül Dağı ve Survivor gibi güçlü yapımların da yüksek izlenme oranları elde etmesi, zirve yarışının önümüzdeki haftalarda daha da kızışacağının sinyalini veriyor.

PRİME TİME REKABETİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Kanal D, zirveyi alarak günü lider tamamladı.

TRT 1 güçlü yapımıyla ikinci sırada yer aldı.

TV8’in fenomen programı Survivor ilk üçteki yerini korudu.

Özet bölümlerin dahi listeye girmesi dikkat çekti.

25 Nisan 2026 reyting birincisi hangi program oldu?

Güller ve Günahlar, %7.49 reyting ile günü birinci sırada tamamladı.

En çok izlenen ikinci program hangisi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ikinci sırada yer aldı.

Survivor kaçıncı oldu?

Survivor, 25 Nisan 2026 reyting sonuçlarına göre üçüncü sırada yer aldı.

Özet programlar reyting listesine girdi mi?

Evet, hem Güller ve Günahlar hem de Gönül Dağı özet bölümleriyle ilk 10 listesinde yer aldı.

Hangi kanal günü lider tamamladı?

Kanal D, Güller ve Günahlar dizisiyle günü zirvede tamamladı.