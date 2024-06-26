25 Nisan hangi burç? 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 25 Nisan hangi burç sorusu ise 25 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 25 Nisan hangi burç? İşte 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

25 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 25 Nisan hangi burç? İşte 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

25 NİSAN HANGİ BURÇ?

25 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

25 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

25 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

25 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

32 - Otho, Roma İmparatoru (ö. 69)

1599 - Oliver Cromwell, İngiliz siyaset adamı ve asker (İngiltere'de mutlakiyetçiliğe karşı ayaklanmanın önderi) (ö. 1658)

1657 - Tökeli İmre, Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı (ö. 1705)

1725 - Philipp Ludwig Statius Müller, Alman zoolog (ö. 1776)

1767 - Nicolas Oudinot, Fransız asker (ö. 1848)

1776 - Mary (Gloucester ve Edinburgh düşesi),İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1857)

1815 - Mirza Şirazi, İslam alimi (ö. 1895)

1823 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. padişahı (ö. 1861)

1824 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (ö. 1888)

1843 - Alice (Birleşik Krallık prensesi), Hessen Grandüşesi (ö. 1878)

1849 - Felix Klein, Alman matematikçi (ö. 1925)

1852 - Leopoldo Alas, İspanyol yazar (ö.1901)

1862 - Edward Grey, İngiliz liberal siyasetçi (ö. 1933)

1874 - Guglielmo Marconi, İtalyan mucit, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1937)

1888 - Chojun Miyagi, Japon sporcu ve karateci (ö. 1953)

1897 - Mary (Kraliyet prensesi ve Harewood kontesi), İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1965)

1900 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1958)

1903 - Andrey Kolmogorov, Sovyet matematikçi (ö. 1987)

1906 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (ö. 1991)

1908 - Edward R. Murrow, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 1965)

1909 - William Pereira, Portekiz asıllı Amerikalı mimar (ö. 1985)

1915 - Mort Weisinger, Amerikalı dergi ve çizgi roman editörü (ö. 1978)

1917 - Ella Fitzgerald, Amerikalı şarkıcı (ö. 1996)

1920 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (ö. 1993)

1921 - Karel Appel, Hollandalı ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)

1927 - Albert Uderzo, Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist (ö. 2020)

1931 - David Shepherd (sanatçı), İngiliz sanatçı ve ressam (ö. 2017)

1932 - Lia Manoliu, Rumen disk atıcı (ö. 1998)

1932 - Nikolay Kardaşev, Rus astrofizikçi ve mucit (ö. 2019)

1932- İsmail Hakkı Karadayı, Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı.

1934 - Peter McParland, Kuzey İrlandalı eski milli futbolcu ve teknik direktör

1936 - Leonel Sánchez, Şilili futbolcu

1937 - Marilyn B. Young, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (ö. 2017)

1939 - Tarcisio Burgnich, İtalyan futbolcu (ö. 2021)

1940 - Al Pacino, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1941 - Bertrand Tavernier, Fransız film yönetmeni, prodüktör, senarist ve oyuncu (d. 2021)

1945 - Björn Ulvaeus, İsveçli müzisyen ve besteci

1945 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (ö. 2010)

1946 - Vladimir Jirinovski, Yahudi asıllı Rus politikacı,türkolog ve avukat (ö. 2022)

1946 - Talia Shire, Amerikalı oyuncu

1947 - Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1947 - Jeffrey DeMunn, Amerikalı oyuncu

1948 - Péter Andorai, Macar oyuncu (ö. 2020)

1949 - Dominique Strauss-Kahn, Fransız ekonomist,avukat ve siyasetçi

1952 - Jacques Santini, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1952 - Vladislav Tretyak, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu

1956 - Dominique Blanc, Fransız oyuncu

1959 - Burhan Öçal, Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncu

1960 - Paul Baloff, Amerikalı şarkıcı (ö. 2002)

1960 - Ramón Vilalta, Katalan kökenli mimar

1963 - David Moyes, İskoç futbolcu ve teknik direktör

1964 - Hank Azaria, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1965 - Édouard Ferrand, Fransız siyasetçi (ö. 2018)

1965 - John Henson, Amerikalı animatör ve kukla ustası (ö. 2014)

1966 - Femke Halsema, Hollandalı politikacı ve Amsterdam belediye başkanı

1968 - Thomas Strunz, Alman futbolcu

1968 - İdris Bal, Türk akademisyen ve siyasetçi

1969 - Renée Zellweger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1970 - Jason Lee, Amerikalı oyuncu ve kaykaycı

1973 - Charlene Aspen, Amerikalı eski pornografik film oyuncusu

1976 - Tim Duncan, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1976 - Gilberto Da Silva Melo, Brezilyalı futbolcu

1977 - Marguerite Moreau, Amerikalı oyuncu

1977 - Konstandinos Hristoforu, Kıbrıs Rumu şarkıcı

1980 - Alejandro Valverde, İspanyol yol bisikleti yarışçısı

1981 - Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu

1986 - Raïs M'Bolhi, Cezayir asıllı Fransız futbolcu

1986 - Daniel Andrew Sharman, İngiliz oyuncu

1987 - Jay Park, Amerikalı rapçi

1988 - Laura Lepistö, Fin buz patencisi

1988 - Sara Paxton, Amerikalı oyuncu,manken ve şarkıcı

1989 - Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı

1991 - Hüseyin Baş, Türk siyasetçi

1991 - Alex Shibutani, Amerikalı buz patenci

1991 - Jordan Poyer, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu

1993 - Raphaël Varane, Fransız millî futbolcu

1994 - Kim Byeong-yeon, Güney Koreli futbolcu

1994 - Pa Konate, İsveçli-Gineli futbolcu

1994 - Nikola Radičević, Sırp profesyonel basketbolcu

1995 - Ellen Benediktson, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı

1995 - Lewis Baker, İngiliz futbolcu

1996 - Allisyn Ashley Arm, Amerikalı oyuncu

1996 - Mack Horton, Avustralyalı serbest yüzücü

1997 - Tsukasa Morishima, Japon futbolcu

1998 - Satou Sabally, Gambiya asıllı Alman profesyonel basketbolcu

1999 - Olimpiu Moruţan, Romanyalı profesyonel futbolcu

25 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ

25 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

25 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

25 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

25 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.