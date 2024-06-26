25 Nisan hangi burç? 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 25 Nisan hangi burç sorusu ise 25 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 25 Nisan hangi burç? İşte 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
25 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 25 Nisan hangi burç? İşte 25 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
25 NİSAN HANGİ BURÇ?
25 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
25 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
25 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
25 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 32 - Otho, Roma İmparatoru (ö. 69)
- 1599 - Oliver Cromwell, İngiliz siyaset adamı ve asker (İngiltere'de mutlakiyetçiliğe karşı ayaklanmanın önderi) (ö. 1658)
- 1657 - Tökeli İmre, Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı (ö. 1705)
- 1725 - Philipp Ludwig Statius Müller, Alman zoolog (ö. 1776)
- 1767 - Nicolas Oudinot, Fransız asker (ö. 1848)
- 1776 - Mary (Gloucester ve Edinburgh düşesi),İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1857)
- 1815 - Mirza Şirazi, İslam alimi (ö. 1895)
- 1823 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. padişahı (ö. 1861)
- 1824 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (ö. 1888)
- 1843 - Alice (Birleşik Krallık prensesi), Hessen Grandüşesi (ö. 1878)
- 1849 - Felix Klein, Alman matematikçi (ö. 1925)
- 1852 - Leopoldo Alas, İspanyol yazar (ö.1901)
- 1862 - Edward Grey, İngiliz liberal siyasetçi (ö. 1933)
- 1874 - Guglielmo Marconi, İtalyan mucit, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1937)
- 1888 - Chojun Miyagi, Japon sporcu ve karateci (ö. 1953)
- 1897 - Mary (Kraliyet prensesi ve Harewood kontesi), İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1965)
- 1900 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1958)
- 1903 - Andrey Kolmogorov, Sovyet matematikçi (ö. 1987)
- 1906 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (ö. 1991)
- 1908 - Edward R. Murrow, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 1965)
- 1909 - William Pereira, Portekiz asıllı Amerikalı mimar (ö. 1985)
- 1915 - Mort Weisinger, Amerikalı dergi ve çizgi roman editörü (ö. 1978)
- 1917 - Ella Fitzgerald, Amerikalı şarkıcı (ö. 1996)
- 1920 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (ö. 1993)
- 1921 - Karel Appel, Hollandalı ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)
- 1927 - Albert Uderzo, Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist (ö. 2020)
- 1931 - David Shepherd (sanatçı), İngiliz sanatçı ve ressam (ö. 2017)
- 1932 - Lia Manoliu, Rumen disk atıcı (ö. 1998)
- 1932 - Nikolay Kardaşev, Rus astrofizikçi ve mucit (ö. 2019)
- 1932- İsmail Hakkı Karadayı, Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı.
- 1934 - Peter McParland, Kuzey İrlandalı eski milli futbolcu ve teknik direktör
- 1936 - Leonel Sánchez, Şilili futbolcu
- 1937 - Marilyn B. Young, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (ö. 2017)
- 1939 - Tarcisio Burgnich, İtalyan futbolcu (ö. 2021)
- 1940 - Al Pacino, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1941 - Bertrand Tavernier, Fransız film yönetmeni, prodüktör, senarist ve oyuncu (d. 2021)
- 1945 - Björn Ulvaeus, İsveçli müzisyen ve besteci
- 1945 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (ö. 2010)
- 1946 - Vladimir Jirinovski, Yahudi asıllı Rus politikacı,türkolog ve avukat (ö. 2022)
- 1946 - Talia Shire, Amerikalı oyuncu
- 1947 - Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)
- 1947 - Jeffrey DeMunn, Amerikalı oyuncu
- 1948 - Péter Andorai, Macar oyuncu (ö. 2020)
- 1949 - Dominique Strauss-Kahn, Fransız ekonomist,avukat ve siyasetçi
- 1952 - Jacques Santini, Fransız futbolcu ve teknik direktör
- 1952 - Vladislav Tretyak, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu
- 1956 - Dominique Blanc, Fransız oyuncu
- 1959 - Burhan Öçal, Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncu
- 1960 - Paul Baloff, Amerikalı şarkıcı (ö. 2002)
- 1960 - Ramón Vilalta, Katalan kökenli mimar
- 1963 - David Moyes, İskoç futbolcu ve teknik direktör
- 1964 - Hank Azaria, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
- 1965 - Édouard Ferrand, Fransız siyasetçi (ö. 2018)
- 1965 - John Henson, Amerikalı animatör ve kukla ustası (ö. 2014)
- 1966 - Femke Halsema, Hollandalı politikacı ve Amsterdam belediye başkanı
- 1968 - Thomas Strunz, Alman futbolcu
- 1968 - İdris Bal, Türk akademisyen ve siyasetçi
- 1969 - Renée Zellweger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1970 - Jason Lee, Amerikalı oyuncu ve kaykaycı
- 1973 - Charlene Aspen, Amerikalı eski pornografik film oyuncusu
- 1976 - Tim Duncan, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1976 - Gilberto Da Silva Melo, Brezilyalı futbolcu
- 1977 - Marguerite Moreau, Amerikalı oyuncu
- 1977 - Konstandinos Hristoforu, Kıbrıs Rumu şarkıcı
- 1980 - Alejandro Valverde, İspanyol yol bisikleti yarışçısı
- 1981 - Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu
- 1986 - Raïs M'Bolhi, Cezayir asıllı Fransız futbolcu
- 1986 - Daniel Andrew Sharman, İngiliz oyuncu
- 1987 - Jay Park, Amerikalı rapçi
- 1988 - Laura Lepistö, Fin buz patencisi
- 1988 - Sara Paxton, Amerikalı oyuncu,manken ve şarkıcı
- 1989 - Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı
- 1991 - Hüseyin Baş, Türk siyasetçi
- 1991 - Alex Shibutani, Amerikalı buz patenci
- 1991 - Jordan Poyer, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu
- 1993 - Raphaël Varane, Fransız millî futbolcu
- 1994 - Kim Byeong-yeon, Güney Koreli futbolcu
- 1994 - Pa Konate, İsveçli-Gineli futbolcu
- 1994 - Nikola Radičević, Sırp profesyonel basketbolcu
- 1995 - Ellen Benediktson, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı
- 1995 - Lewis Baker, İngiliz futbolcu
- 1996 - Allisyn Ashley Arm, Amerikalı oyuncu
- 1996 - Mack Horton, Avustralyalı serbest yüzücü
- 1997 - Tsukasa Morishima, Japon futbolcu
- 1998 - Satou Sabally, Gambiya asıllı Alman profesyonel basketbolcu
- 1999 - Olimpiu Moruţan, Romanyalı profesyonel futbolcu
25 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ
25 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
25 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
25 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
25 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.