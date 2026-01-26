25 Ocak 2026 Pazar Reyting Sonuçları | Zirvede sıralama değişti

25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son gününde ekrana gelen diziler, yarışma programları ve ana haber bültenleri arasında yaşanan rekabet, sıralamayı doğrudan etkiledi. Özellikle Teşkilat, Survivor ve Sahtekarlar arasındaki yarışta dengeler değişti. Geçtiğimiz hafta ikinci sırada yer alan Sahtekarlar dizisi bu hafta koltuğunu Survivor’a kaptırdı. Peki, günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu, ana haberlerde zirve kime ait? İşte 25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçlarına dair tüm detaylar…

25 OCAK 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ocak 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Prime time ve ana haber kuşağında yayınlanan yapımlar, günün en çok izlenen programları arasında sıralandı. Özellikle diziler ve yarışma programları arasındaki rekabet dikkat çekti.

25 OCAK 2026 PAZAR GÜNÜ EN ÇOK İZLENEN PROGRAM HANGİSİ OLDU?

25 Ocak 2026 Pazar reyting listesinde zirvenin sahibi Teşkilat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, %7.65 rating ve %19.31 share oranıyla günü birinci sırada tamamladı.

Zirvede sıralama değişti

Geçtiğimiz hafta ikinci sırada yer alan Sahtekarlar, bu hafta yerini Survivor programına bıraktı. TV8’de yayınlanan Survivor, %4.34 rating ile ikinci sıraya yükselirken, Sahtekarlar %4.11 rating ile üçüncü sırada yer aldı.

25 OCAK 2026 PAZAR İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating % Share % 1 Teşkilat TRT 1 21:00:25 23:50:35 7.65 19.31 2 Survivor TV8 20:31:16 24:20:22 4.34 11.48 3 Sahtekarlar NOW 21:00:09 24:17:06 4.11 10.61 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW 19:00:08 20:00:01 3.87 11.58 5 Teşkilat (Özet) TRT 1 19:59:49 21:00:25 3.50 9.23 6 Show Ana Haber SHOW TV 18:58:25 20:00:06 3.14 9.46 7 Rüya Gibi SHOW TV 20:57:50 24:18:50 2.97 7.62 8 Kanal D Ana Haber KANAL D 18:58:24 19:59:56 2.92 8.74 9 Gelin KANAL 7 19:38:30 21:20:11 2.79 7.58 10 Kim Milyoner Olmak İster ATV 20:51:46 24:20:35 2.46 6.39

25 OCAK 2026 PAZAR ANA HABER REYTİNGLERİ

25 Ocak 2026 Pazar günü ana haber bültenleri arasında en yüksek izlenme oranına ulaşan program Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu oldu. Program, %3.87 rating ile ana haber kuşağında zirvede yer aldı. Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber ise onu takip etti.

GÜNDÜZ VE AKŞAM KUŞAĞINDA REKABET NASIL ŞEKİLLENDİ?

Pazar günü yayınlanan diziler ve yarışmalar, özellikle prime time saatlerinde yoğun bir rekabete sahne oldu. Teşkilat açık ara farkla liderliğini korurken, Survivor’ın yükselişi dikkat çekti. Sahtekarlar ise güçlü performansına rağmen bu hafta bir basamak geriledi.

25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 25 Ocak 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve sıralama netleşti.

25 Ocak 2026 Pazar günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, %7.65 rating ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Survivor reytingi kaç oldu?

Survivor, 25 Ocak 2026 Pazar günü %4.34 rating alarak ikinci sırada yer aldı.

Sahtekarlar reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Sahtekarlar dizisi, %4.11 rating ile günü üçüncü sırada tamamladı.

En çok izlenen ana haber programı hangisi oldu?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, ana haber kuşağında en çok izlenen program oldu.