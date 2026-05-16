25. Roxy %100 Müzik Günleri’nde ödüller verildi

Türkiye’nin en köklü bağımsız müzik organizasyonlarından biri olan 25. Roxy %100 Müzik Günleri, 15 Mayıs akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Genç müzisyenleri desteklemeyi amaçlayan organizasyon, bu yıl da müzik sektörünün önemli isimlerini ve müzikseverleri aynı sahnede buluşturdu.

Final haftası boyunca sahneye çıkan 12 finalist grup, canlı performanslarıyla jüri karşısına çıktı. Yarışmanın kazananları ise 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende açıklandı. Farklı müzik disiplinlerinden isimlerin yer aldığı jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülünü Ankara çıkışlı Göksu kazandı.

Bu yılın jüri kadrosunda Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Ece Duyar, Deniz Ağan, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nilipek, Ömer Ahunbay, Övünç Dan, Özge Fışkın, Şafak Ongan, Tibet Ağırtan, Taner Öngür ve Sultana yer aldı.

Roxy %100 Müzik Günleri kapsamında her yıl müzik dünyasına katkıları nedeniyle verilen Saygı Ödülü ise bu yıl Türk müziğinin kült topluluklarından Üç Hürel’e takdim edildi. Gecede konuşma yapan Haldun Hürel’in sözleri, salondaki müzisyenler ve genç sanatçılar için duygusal anlara sahne oldu.

Ödül töreninde ayrıca geçtiğimiz yılın birincisi Deliler grubu ile Ceren Boynuk’un birlikte seslendirdiği Üç Hürel şarkıları izleyicilerden yoğun alkış aldı. Gecenin dikkat çeken performanslarından biri olan bu özel bölüm, törende müzik dolu bir kutlama atmosferi yarattı.

Birincilik ödülü ise psikedelik ve Anadolu rock müziğinin önemli temsilcilerinden Murat Ertel tarafından takdim edildi.

25.Roxy %100 Müzik Günleri’nde ödül alan isimler ve gruplar şöyle: