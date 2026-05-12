25. Roxy Müzik Günleri’nde Saygı Ödülü Üç Hürel’in

Türkiye’nin uzun soluklu alternatif müzik etkinliklerinden Roxy Müzik Günleri, 25. yılında Türk müziğinin kült topluluklarından Üç Hürel’e Saygı Ödülü vermeye hazırlanıyor. Ödül töreni, 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek özel gece kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Çeyrek asırlık geçmişini kutlayan organizasyon, müzik tarihinin farklı kuşaklarını aynı sahnede bir araya getirecek. 1970’li yıllarda Anadolu rock ve psychedelic tınıları yerel ezgilerle buluşturarak özgün bir müzikal dil yaratan Üç Hürel; Feridun Hürel, Onur Hürel ve Haldun Hürel kardeşlerden oluşuyor. Grup, hafızalara kazınan şarkıları ve döneminin ötesine geçen düzenlemeleriyle Türkiye müzik tarihinin en etkili toplulukları arasında gösteriliyor.

25. Roxy Müzik Günleri kapsamında gerçekleşecek Saygı Gecesi’nde, Üç Hürel’in unutulmaz eserleri yeni kuşak müzisyenlerin yorumlarıyla yeniden sahneye taşınacak. Gecede, grubun müzikal mirasını aile içinde sürdüren Ceren Hürel sahne alırken, 24. Roxy Müzik Günleri birincisi Deliler de performansıyla geceye eşlik edecek.

25 yıldır genç müzisyenlere alan açan ve alternatif müzik sahnesine yeni isimler kazandıran Roxy Müzik Günleri, bu yılki programıyla yalnızca bir ödül töreni değil; Türkiye müzik tarihine, kolektif hafızaya ve kuşaklar arası müzikal etkileşime odaklanan özel bir buluşma sunmayı hedefliyor.

Geçmişin izlerini bugünün sesiyle buluşturacak etkinlik, izleyicilere hem nostaljik hem de güçlü bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.