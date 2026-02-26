25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirve yarışında tüm dengeler değişti!

25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında tüm dengeler değişti. Günün en çok izlenen programı, TRT 1’de ekrana gelen Juventus–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması oldu. Dev mücadele 15,61 reytingle zirveye açık ara yerleşirken, diziler arasındaki yarışta da dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sıralaması ve günün en çok izlenen ilk 10 programı.

JUVENTUS–GALATASARAY MAÇI ZİRVEYİ BIRAKMADI

25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları listesinde Juventus–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 15,61 reytingle birinci sırada yer aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan rövanş maçı, günün en çok izlenen programı olarak zirve yarışında tüm dengeleri değiştirdi.

Şampiyonlar Ligi heyecanı, 20+ABC1 reyting sonuçları tablosunda açık ara fark yarattı ve gecenin lideri oldu.

YERALTI VE EŞREF RÜYA ARASINDAKİ REKABET

NOW TV’nin sezona hızlı giriş yapan dizisi Yeraltı, maç etkisiyle yaklaşık yarım puan gerilese de 8,00 reytingle ikinci sırada yer aldı. Yeraltı reyting performansı güçlü kalmaya devam etti.

Kanal D dizisi Eşref Rüya ise özet yayınlanmayan bölümünde 1,5 puanlık sert düşüş yaşayarak 6,69 reytingle üçüncü sıraya geriledi. Eşref Rüya reyting sonuçları, zirve yarışında önemli bir kırılma yarattı.

KURULUŞ ORHAN VE SAHİPSİZLER LİSTEDE

ATV dizisi Kuruluş Orhan, maç gecesine rağmen artış kaydederek 3,69 reytingle sekizinci sıraya yükseldi. Star TV’nin dikkat çeken dizisi Sahipsizler ise hafif gerilese de 3,67 reytingle Top 10’daki yerini korudu.

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber de 4,64 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Juventus–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 15,61 2 Yeraltı 8,00 3 Eşref Rüya 6,69 4 Yeraltı (Özet) 4,64 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,64 6 Esra Erol’da 4,30 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,75 8 Kuruluş Orhan 3,69 9 Sahipsizler 3,67 10 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 3,31

Veri kaynağı: TİAK

25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Günün lideri Juventus–Galatasaray rövanş maçı oldu.

Juventus–Galatasaray maçı kaç reyting aldı?

Juventus–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 15,61 reytingle birinci sırada yer aldı.

Yeraltı ve Eşref Rüya kaç reyting aldı?

Yeraltı 8,00 reytingle ikinci, Eşref Rüya ise 6,69 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, Şampiyonlar Ligi etkisiyle zirve yarışında tüm dengeleri değiştirdi. Juventus–Galatasaray rövanş maçı açık ara farkla lider olurken, Yeraltı ve Eşref Rüya arasındaki rekabet ikinci ve üçüncü sıralarda şekillendi. 20+ABC1 reyting sonuçları, spor yayınlarının güçlü etkisini bir kez daha ortaya koydu.