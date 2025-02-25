25 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
25 Şubat Cuma 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri televizyonda bugün ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 25 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 25 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 25 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 25 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!
25 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI
25 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
- 22:45 Piyasa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:40 Bir Zamanlar İstanbul
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-21.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile Sen Ne Dersin
- 21.00-01.00 Şule Aydın ile Kayda Geçsin / Timur Soykan / Barış Pehlivan / Murat Ağırel
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Bir Gece Masalı
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 05:00 Kiralık Aşk
- 07:00 Güne Başlarken
- 09:45 Sana Değer
- 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kral Kaybederse
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Kızıl Goncalar
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:15 Survivor 2025
- 13:15 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2025