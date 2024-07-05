25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 25 Temmuz hangi burç sorusu ise 25 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 25 Temmuz hangi burç? İşte 25 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

25 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 25 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 25 Temmuz hangi burç? İşte 25 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

25 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

25 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

25 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

25 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 25 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 25 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 25 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 25 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

25 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1242 - Stommeln'li Christina, bir Alman mistikti (ö. 1312)

1689 - William, Prenses Anne ve eşi Danimarka’dan Prens George’un oğlu (ö. 1700)

1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)

1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)

1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)

1827 - Francisco Solano López, Carlos Antonio Lopez'in büyük oğlu (ö. 1870)

1854 - Konstantin Josef Jireček, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)

1855 - René Basset, Fransız şarkiyatçı (ö. 1924)

1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1943)

1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)

1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)

1892 - Alice Ball, Amerikalı kimyager (ö. 1916)

1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)

1920 - Tamar Eshel, İsrailli diplomat ve siyasetçi (ö. 2022)

1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (ö. 2020)

1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)

1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)

1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)

1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)

1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi

1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu

1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)

1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake), Türk illüzyonist (ö. 2014)

1948 - Gene Zwozdesky, Kanadalı siyasetçi (ö. 2019)

1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar

1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen

1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından

1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı

1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı

1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu

1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi

1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı

1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)

1972 - Burak Şendağ, Türk tango bestecisi, bandoneonist ve piyanist

1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi

1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu

1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu

1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1978 - Madeline Miller, Amerikalı romancı

1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu

1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu

1981 - Nayib Bukele, Salvadorlu siyasetçi ve iş insanı

1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı

1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Elisabeth Moss, Amerikalı oyuncu

1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi

1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmen futbolcu

1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu

1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu

1985 - Aries Merritt, Amerikalı atlet

1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)

1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu

1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci

1991 - Emily Bett Rickards, Kanadalı oyuncu

1992 - Mikaël Kingsbury, Kanadalı serbest stil kayakçı

1994 - Bright Edomwonyi, Nijeryalı futbolcu

1995 - Kyle Kuzma, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu

1997 - Emre Mor, Türk futbolcu1109 - I. Afonso, Leon Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan ederek Portekiz Krallığı'nın ilk hükümdarı olmuştur (ö. 1185)

1394 - I. James, 1406'dan itibaren İskoçya kralı (ö. 1437)

1532 - Alphonsus Rodríguez, İspanyol bir Cizvit laik (rahip olmayan bir Cizvit) idi (ö. 1617)

1562 - Katō Kiyomasa, Azuchi-Momoyama ve Edo dönemlerinde yaşamış bir Japon daimyō (ö. 1611)

1797 - Augusta, Birleşik Krallık Kralı III. George ve Charlotte Mecklenburg-Strelitz’in yedinci oğlu olan Prens Adolphus, Cambridge Dükü’nün eşi (ö. 1889)

1831 - Cheoljong, Joseon Krallığı'nın 25. kralı (ö. 1864)

1844 - Thomas Eakins, Amerikalı ressam, heykeltıraş ve güzel sanatlar eğitmeni (ö. 1916)

1848 - Arthur Balfour, Birleşik Krallık'ın 33. Başbakanı (ö. 1930)

1857 - Koca Yusuf, Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi (ö. 1898)

1894 - Gavrilo Princip, Sırp suikastçı (ö. 1918)

1894 - Walter Brennan, Amerikalı aktör (ö. 1974)

1902 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (ö. 1983)

1905 - Elias Canetti, Bulgar modernist romancı, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1994)

1910 - Adalet Cimcoz, Türk seslendirme sanatçısı, çevirmen, eleştirmen ve yazar (ö. 1970)

1917 - Osman Yüksel Serdengeçti, Türk siyasetçi ve gazeteci (ö. 1983)

1920 - Rosalind Franklin, İngiliz bilim insanı (ö. 1958)

1922 - John B. Goodenough, Amerikalı malzeme bilimci ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2023)

1923 - Estelle Getty, Amerikalı aktris ve sinema oyuncusu (ö. 2008)

1926 - Cüneyd Orhon, Türk kemençe sanatçısı (ö. 2006)

1929 - Manuel Olivencia, İspanyol avukat ve akademisyen (ö. 2018)

1935 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş insanı (ö. 2017)

1936 - Glenn Marcus Murcutt, Avustralyalı mimar

1955 - Iman, Somalili manken, oyuncu ve girişimci

1955 - Orhan Doğan, Kürt asıllı Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2007)

1956 - Frances Arnold, Amerikalı kimya mühendisi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1958 - Thurston Moore, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve sanatçı

1961 - Bobbie Eakes, Amerikalı oyuncu

1963 - Timothy Peach, Alman-İngiliz oyuncu

1964 - Şerif Şeyh Ahmed, Somalili siyasetçi

1964 - Zeki Demirkubuz, Türk film yönetmeni, senarist, yapımcı ve oyuncu

1966 - Lynda Lemay, Kanadalı-Fransız kadın şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1967 - Matt LeBlanc, Amerikalı oyuncu

1969 - Yvonne Sciò, İtalyan manken ve oyuncu

1972 - Pınar Dilşeker, Türk şarkıcı

1973 - Dani Filth, İngiliz şarkıcı

1973 - Deniz Çelik, Türk pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı ve besteci

1973 - Kevin Phillips, İngiliz eski millî futbolcu

1973 - Michael C. Williams, Amerikalı oyuncu

1974 - Lauren Faust, Alman asıllı Amerikalı animatör ve resimli taslak sanatçısı

1976 - Tera Patrick, Amerikalı porno yıldızı

1977 - Carolina Albuquerque, Brezilyalı voleybolcu

1978 - Louise Brown, İngiliz tüp bebek yöntemiyle doğan ilk insan

1979 - Allister Carter, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu

1980 - Cha Du-Ri, Güney Koreli millî futbolcu

1980 - Antonella Serra Zanetti, İtalyan tenisçi

1981 - Conor Casey, Amerikalı teknik direktör ve eski futbolcu

1981 - Konstantin Haralambidis, Kıbrıs Cumhuriyeti eski millî futbolcusu

1981 - Yuichi Komano, Japon millî futbolcu

1982 - Brad Renfro, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)

1983 - Nenad Krstić, Sırp basketbolcu

1984 - Görkem Karabudak, Türk müzisyen

1985 - James Lafferty, Amerikalı oyuncu

1985 - Nelson Piquet J., Brezilyalı yarış otomobili pilotu

1985 - Hugo Rodallega, Kolombiyalı futbolcudur

1986 - Abraham Gneki Guié, Fildişi'li futbolcu

1986 - Hulk, Brezilyalı futbolcu

1987 - Fernando, Brezilyalı futbolcu

1987 - Michael Welch, Amerikalı aktör

1987 - Eran Zahavi, İsrailli millî futbolcudur

1988 - Paulinho, Brezilyalı futbolcu

1988 - Duygu Erdoğan, Türk antrenör ve eski futbolcu

1988 - Anthony Stokes, İrlandalı millî futbolcu

1989 - Brad Wanamaker, Amerikalı basketbolcu

1989 - Olga Rotari, Moldovalı piyanist ve oda müzisyen

25 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

25 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

25 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

25 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

25 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 25 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

25 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

25 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

25 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

25 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 25 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.