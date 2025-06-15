25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başladı

Çeyrek asrını kutlayan 25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, sinema sanatının kültürlerarası köprüler kurma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Festivalin açılış gecesinde diplomatlar, sanatçılar, sinemaseverler ve yerel yöneticiler bir araya geldi.

Avrupa’daki en köklü Türk sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılına özel anlam yüklü bir açılış töreniyle başladı. Kültürlerarası diyaloğun ve sinema sanatının ortak hafızası haline gelen festival, bu yıl da sanatçıları, sinemaseverleri ve iki ülke toplumlarını bir araya getirdi.



Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, Frankfurt Başkonsolosluğu’nun himayesi ve çok sayıda sponsorun katkısıyla düzenlenen festivalin açılış gecesi, sinemanın sektöründen çok sayıda kıymetli ismi ağırladı.



Etkinliğin sunuculuğunu Türkçe olarak Gökhan Mumcu, Almanca olarak ise Ebru Susur üstlendi. Sunucular, gecenin açılışında duygusal ve güçlü ifadelerle konukları selamladı.

"BU FESTİVAL SADECE BİR KÜLTÜR ETKİNLİĞİ DEĞİL, BİR HAFIZA MEKÂNI"

İlk konuşmayı, festivalin kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı yaptı.

Sıtkı, şunları söyledi:

“Böylesine bir festival kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu yüzden bugün perde arkasında büyük bir tutkuyla, sabırla ve yaratıcılıkla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye koordinatörümüz Serap Gedik’e ve Türkiye ekibimiz Mahiye Sabuncuoğlu ve Caner Ural’a, Frankfurt Ekibimizde ise Mustafa Küçük, Derya Üçek, Songül Bilhan, Nebahat Gündaş, Lale Heilmann, Sinem Demir, Eray Güçlü, Erhan Eren… Siz olmasaydınız bu festival olmazdı. Emekleriniz, inancınız ve özveriniz için teşekkür ederim. Ayrıca bizlere yıllardır destek veren kurumlara da gönül borcumuz var: Frankfurt Belediyesi’ne, Hessen Eyaleti’ne, Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na... Ve tabii ki zamanını, enerjisini ve sevgisini bu festivale adayan herkese, bizleri yıllardır yalnız bırakmayan izleyicilerimize, ve bugün aramıza ilk kez katılanlara. Kim bilir, belki sizin için de bugün Türk sinemasıyla yeni bir bağın başlangıcı olur. Bu festival sadece bir kültür etkinliği değil , bir hafıza mekânı, bir buluşma alanı, bir ortak gelecek hayalidir. Gelin, sinemayla ördüğümüz 25 yıllık birikimi, kültürlerarası diyaloğu ve çoğulcu sesi birlikte kutlayalım. Yalnızca beyazperdedeki hikâyeleri değil, bizi bir araya getiren güveni ve birlikte başarmanın gücünü de. Herkese çok teşekkürler…"



Festivalin bu uzun yolculuğunda her zaman destek veren Frankfurt Başkonsolosluğu adına Sn. Nagihan İlknur Akdevelioğlu sahneye çıktı.

Akdevelioğlu şöyle konuştu:

"Festivalin 25. yılında Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu olarak aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültürümüzün uluslararası alanda doğru bir şekilde temsil edilmesi son derece önemli ve bu anlamda 25 yıldır büyük bir özveriyle emek veren Sayın Hüseyin Sıtkı’yı ve tüm ekibi gönülden tebrik ediyorum. Türk sinemasının dünya çapında artan etkisi, dizilerimizin yurt dışında gördüğü ilgi, ülkemizin tanıtımı açısından büyük değer taşıyor. Bugün onur ödülünü alan değerli yönetmen Biket İlhan ve usta oyuncu Şerif Sezer’in başarıları da Türk kadınının sanattaki gücünü ortaya koyuyor. Festivalin sürdürülebilirliği için verilen tüm destekler kıymetli; bu vesileyle sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum."

Ardından, festivalin destekçileri arasında yer alan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Türk sinemasının Avrupa’daki temsiline dair görüşlerini paylaştı.



Josef, şunları söyledi:

“Frankfurt Belediye Başkanı olarak, bu yıl dönümünde Türk Film Festivali’nin himayesini üstlenmekten ve sizlerle birlikte sinemayı ve kültürlerarası diyaloğu kutlamaktan onur duyuyorum. Festival, Frankfurt’un kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası olup, Kültür Dairesi tarafından desteklenmektedir.

25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne başarılar diliyor, siz değerli konuklara ilham verici ve düşündürücü sinema günleri temenni ediyorum. Açılış filmi “CHORDS OF CHANGE”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün döneminde geçiyor ve sanat ile kültürün çoğu zaman siyasi bir bağlamı olduğunu gösteriyor. Tam da bu dönemde demokrasi tarihine eğilmek büyük önem taşıyor.

Festival Direktörü Hüseyin Sıtkı’ya, özverili ekibine ve gönüllü destekçilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bitmeyen çabaları ve tutkuları olmadan bu festival mümkün olmazdı. Festivalin gelecekte de Frankfurt’u daha renkli, daha canlı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye katkıda bulunmasını diliyorum."

SERAP GEDİK'E ONUR ÖDÜLÜ, RASİM ÖZTEKİN'E VEFA ÖDÜLÜ

Festivalin uzun yıllardır medya görünürlüğüne katkı sağlayan basın mensuplarına ve destekçilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca festivalin Türkiye Koordinatörlüğünü 18 yıldır sürdüren, yapımcı-yönetmen Serap Gedik, “Emek Ödülü” ile onurlandırıldı.



Gecede, 2021 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Rasim Öztekin adına ailesine “Vefa Ödülü” sunuldu. Ödülü kızı Pelin Öztekin teslim aldı. Öztekin, ödülü alırken duygulu anlar yaşadı.

Öztekin, “Bu, babam adına aldığım ikinci ödül. İlkini aldığımda hayattaydı… Şimdi ise bambaşka duygular içindeyim. Herkese yürekten teşekkür ederim” dedi.



Bu yıl Festivalin geleneksel “Onur Ödülleri” sinemaya gönül vermiş dört usta isme takdim edildi:

- Oyuncu Şerif Sezer

- Oyuncu ve ressam Güven Kıraç

- Yönetmen Biket İlhan

- Türkiye’de sinema kariyerine başlayan, Almanya’da da sanat hayatını sürdüren oyuncu Erden Alkan

Ödüle layık görülen sanatçılar, festivallerin kendileri için ortak bir buluşma zemini olduğunu ifade ederek coşkuyla 'Yaşasın sinema!' diye seslendiler.

Her bir sanatçının kısa video biyografileri gösterildikten sonra, ödülleri sahnede takdim edildi.



Gecenin özel konuklarından biri de, açılış filmi “Bir Cumhuriyet Şarkısı”nın başrol oyuncusu Salih Bademci oldu. Sanatçıya, festival yönetimi tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

Bademci, “Bir festivali 25 yıl sürdürüp bugünlere getirmek çok zor bir iş. Bu yüzden emeği geçen herkese başta bufikri hayata geçiren Festival başkanı Hüseyin Sıtkı’ya minnet ve şükranlarımı belirtmek isterim" diye konuştu.



Açılış programı, Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmiyle sona erdi. Gösterim öncesinde ödül alan tüm sanatçılar sahneye davet edilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



25 yıl önce yalnızca 8 filmle yola çıkan festival, bugün Avrupa’daki en itibarlı Türk sinema buluşmalarından biri haline geldi. Festival, gösterimler, paneller ve yan etkinliklerle 18 Haziran’a kadar Frankfurt’ta sinema tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.