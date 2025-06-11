25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' ile perdelerini açıyor

13-18 Haziran arasında gerçekleşecek olan 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başlamasına sayılı günler kala, Frankfurt adeta bir sinema şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin resmi açılışından önce, 13 Haziran’da Türk ve Alman sinema çevrelerinin buluşacağı özel bir resepsiyon düzenlenecek. T.C. Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel davet, festivalin kültürlerarası diyalog misyonunu bir kez daha vurgulayacak.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, resepsiyonda, bu yıl festivale katılacak oyuncular, yönetmenler ve yapımcıların bir araya gelerek festivalin ilk heyecanını paylaşacaklarının altını çizdi.

ONUR VE VEFA ÖDÜLLERİ

Festivalin açılış gecesi, Türk sinemasına emek veren usta isimlere duyulan saygının ve vefanın sahneye taşındığı özel bir törene ev sahipliği yapacak. 14 Haziran akşamı gerçekleştirilecek gecede, sinema sanatına değerli katkılarda bulunmuş isimlere Onur ve Vefa Ödülleri takdim edilecek

Aynı gece, festivalin açılış filmi olarak izleyiciyle buluşacak “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan müzikal anlatımıyla festivalin duygusal ve tarihî tonunu belirleyecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği film, sadece dönemsel bir hikâye anlatmakla kalmayacak; aynı zamanda müzik ve sinemanın birleştiği etkileyici bir sinema deneyimi sunacak.

Filmin başrol oyuncusu Salih Bademci, açılış gecesinde Frankfurtlu sinemaseverlerle bir araya gelerek özel gösterime katılacak. Sahneye çıkarak izleyiciyle kuracağı sıcak diyalog ve film üzerine yapacağı paylaşım, gecenin en unutulmaz anlarından biri olmaya aday. Türkiye’de ve yurt dışında performansıyla büyük beğeni toplayan Bademci, yalnızca oyunculuğuyla değil, taşıdığı duyguyla da festivalin açılışına tarihî bir derinlik katacak.

SİNEMA SOKAKLARDA

Festivalin ilk iki günü yalnızca unutulmayacak anlardan ibaret değil; tam tersine, sinemanın özüne odaklanan dolu dolu bir programla başlıyor. 13 ve 18 Haziran tarihlerinde Frankfurt ve Rhein-Main Bölgesi’ndeki 12 şehirde başlayacak film gösterimleri, atölyeler ve kültürel etkinliklerle bölge adeta sinema ile nefes alacak. Gösterişli halılardan ziyade, hikâyelerin, emeklerin ve izleyiciyle kurulan samimi bağın öne çıktığı festival; her yaşa ve ilgi alanına hitap eden içeriğiyle kültürel bir buluşma noktası yaratacak.

Bu yıl “Türkiye’den Sesler, Evrensel Hikâyeler” temasıyla gerçekleşen festival, sinemayı sadece bir anlatı aracı olarak değil; toplumlar arası empatiyi güçlendiren evrensel bir dil olarak sunmayı sürdürüyor.

KAÇIRILMAYACAK BİR DENEYİM

25 yıldır Türk sinemasının Avrupa’daki sesi olmayı sürdüren Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yılki seçkisi ve konuklarıyla yine iz bırakacak anlara imza atacak. Festivaldeki film gösterimi ve sanatçı buluşmaları, sinemaseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak.

Festival takvimi, film gösterimleri ve tüm etkinliklere dair detaylı bilgilere festivalin resmî web sitesi www.turkfilmfestival.de üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, en güncel gelişmeleri takip etmek için Instagram (@turkfilmfestivalifrankfurt) ve Facebook (Frankfurt Türk Film Festivali) hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Festival, sinemanın büyüsünün Frankfurt sokaklarına taştığı bu kültürel yolculuğa tüm sinemaseverleri bekliyor.