25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım başladı

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran tarihinde 25. kez gerçekleşmeye hazırlanırken, festivalin Türkiye ayağı için özel bir basın toplantısı düzenlendi. The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirilen toplantıya sinema dünyasından önemli isimler, basın mensupları ve kültür sanat temsilcileri katıldı.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada festivalin çeyrek asırlık yolculuğuna ve bu yıl izlenecek programa dair detayları paylaştı. Sıtkı, “25 yıldır sinemanın evrensel diliyle hem Türkiye hem Almanya arasında kültürel köprüler kurduk. Bu yıl da aynı heyecanla yola çıkıyoruz,” diyerek festivale olan inancını vurguladı. 25. kez düzenlenecek olan Festivali ilk etkinliğinde, nostaljik ve coşku dolu bir etkinlikle açılış yaptı diyen Sıtkı; “Etkinliğimizde Yeşilçam'ın büyülü atmosferinden ilham aldık. 10 Mayıs Cumartesi akşamı Frankfurt’un kültür mekânlarından Kunstverein Familie Montez’de gerçekleşen Yeşilçam Partisi, yaklaşık 150 kişiyi bir araya getirdi. Eski Türk filmlerinden fırlamış kostümleriyle katılımcılar geceye renk katarken, en iyi kostüm ödülünü kazanan davetli de gecenin yıldızı oldu. Ödülü kazanan davetli “Adile Naşit” kostümüyle partiye renk kattı” bilgisini vererek şöyle devam etti; “Festivalimiz, sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmadı. 2009 yılından bu yana düzenlediğimiz Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması (Alman ve Türk) ile genç sinemacılara destek olduk. 2013’te başlattığımız ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ ile ise farklı kültürel bakış açılarını bir araya getirdik. 2020’den bu yana devam eden Ulusal Belgesel Film Yarışması da gerçek hikâyelere ışık tutarak sinemamıza yeni bir soluk kazandırdı.

Bunlara ek olarak, 2003’ten bu yana festival kapsamında gerçekleştirdiğimiz panellerde, Türk Sinemasında Alman Ekolü, Sanat ve Din, Kimlik Arayışları, Göç ve Kültür gibi önemli temaları ele aldık. Bu paneller, sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda düşünsel bir zemin sunduğunu gösterdi.”



Suna Keskin ve Ahmet Mekin’e özel ödül

Sıtkı, konuşmasının ardından bu yılın Onur Ödülleri sahiplerinden usta tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Keskin’e ödülünü takdim etti. Almanya’daki açılış programına seyahat koşulları nedeniyle katılamayan Keskin, ödülünü özel bir törende aldı.

Bu yılki bir diğer Onur Ödülü ise, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin’e verilecek. İstanbul dışında yaşaması ve Almanya’ya seyahat edememesi nedeniyle, ödülünün festival yönetimi tarafından kendisine özel olarak ulaştırılacağı açıklandı.

Sıtkı, “Yurt dışındaki açılışımıza çeşitli nedenlerle katılamayan ama sanat hayatları boyunca iz bırakan bu değerli isimlere vefa borcumuzu yerine getirmek bizim için bir onurdur. Onur Ödüllerimiz, yalnızca bir takdir değil; Türk sinemasına emek veren sanatçılara duyduğumuz minnettarlığın bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

Bu yılın diğer Onur Ödülleri, usta sanatçılar Şerif Sezer, Güven Kıraç, Biket İlhan ve Erden Alkan’a; Vefa Ödülü ise, değerli tiyatro ve sinema sanatçısı merhum Rasim Öztekin adına, kızı Pelin Öztekin’e takdim edilecek. Tüm ödüller, festivalin açılış galasında sahiplerini bulacak.



Açılış filmi ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’

Festivalin bu yılki teması ‘Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler’ olarak belirlendi.

Temayı yansıtan özel bir motto ‘Türkiye’den Sesler Evrensel Hikayeler’ olarak öne çıktı. Tema doğrultusunda paneller, söyleşiler ve özel gösterimlerle izleyiciye çok yönlü bir sinema deneyimi sunulması hedefleniyor. Festivalin açılış filmi olarak da Salih Bademci’nin katılımı ile “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gösterilecek.



Finalistler açıklandı

Uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde finale kalan filmler, festivalin ön jürisi tarafından belirlendi.

Uzun Metraj Film Finalistleri:

Büyük Kuşatma,

Döngü,

Evcilik,

Hakkı,

Hevi,

Mukadderat,

On Saniye,

Ölü Mevsimi,

Rosinante,

Turbo

Yurt,



Belgesel Film Finalistleri:

Madalet,

Bir Orkestranın İzinde,

Bir Sürgünün Not Defteri,

Domates, Biber, Depresyon,

Güneyin Yalnızlığı,

Işığın Hasadı,

İyi Ölüm,

Horona Duranlar,

Kaval,

Oya,

Türkan,



Kısa Film Türkiye Finalistleri:

Aç Açına,

Çekiliş,

Dilan Hakkında Konuşmalıyız

Hayaller Umutlar ve Dönen Yunuslar,

İletişim,

Kötü Bir Gün,

Kurtlar,

Merhaba Anne Benim Lou Lou,

Nan,

Rüyada Olduğunu Farkediyor İnsan,

Sinek Gibi,

Kısa Film Almanya Finalistleri:

3:33,

Bias,

Crime And Punishment,

Die Kunst Ist Der Nächste Nachbar Der Wildnis,

Doors Of Cağlayan-Istanbul

Future Is Panorama,

Group Talk,

Haymatlozigkeit,

Hello,

Ipek And Gabi,

My Happy Place,

This Is Egypt

Übermorgen,