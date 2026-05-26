25 yıl sonra Diyarbakır’da tarihi konser: Efsane Ardeshir Kamkar ve KAMKAR Group sahnede

Kürt, Fars ve Anadolu müziğinin zengin geleneklerini klasik müzik disipliniyle harmanlayarak dünya sahnelerine taşıyan Ardeshir Kamkar & KAMKAR Group 25 yıl sonra Diyarbakır’da tarihi bir konser verecek.

12 Haziran’da Sümer Park Açıkhava Sahnesi’nde saat 21:00’de müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Kürt müziğinin efsanevi temsilcilerinden Ardeshir Kamkar & KAMKAR Group sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

DOĞU VE BATI’NIN ÇOK SESLİ BULUŞMASI

Yıllar sonra yeniden Diyarbakır’da sahne alacak İran’daki köklü Kamkar ailesinin mirasını taşıyan Ardeshir Kamkar Ensamble Mezopotamya’nın zengin geleneklerini müziğinde klasik müzik disipliniyle harmanlayarak unutulmaz eserlere imza atıyor.

BÜYÜLEYİCİ SAHNE BULUŞMASI, UNUTULMAZ PERFORMANS

Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan uluslararası festivallere uzanan geniş bir coğrafyada sahne alan KAMKAR Group, çok sesli yapısı, ustalıkla icra edilen enstrümanları ve büyüleyici sahne performansıyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Diyarbakır’daki konserde de dinleyicileri unutulmaz anlar bekliyor. Derin köklerden gelen ezgiler, güçlü yorumlar ve sahnede kurulan eşsiz bir atmosferiyle dinleyiciler müziğe doyacak. Müziğin sınır tanımayan gücünü hissetmek isteyenler için bu konser kaçmaz.

Konserin biletleri Bubilet ve Biletinial da satışta.