25 yıldır neden hiçbir önlem dahi almadınız

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da temel atma ve açılış törenine katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, "Bu büyük afet canımızı yakmıştır, ciğerimizi yakmıştır. Niçin bu yıkımı yaşadık? Niçin bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı? Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Gölcük Depremi'nin sonra, aklımız başımıza geldi dedikten sonra, 25 yıldır niçin gerekli tedbirler, gerekli ilgili gösterilmedi? Ve bugün bu durumdayız. Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak, neyin ihmal edildiğine yukarıdan aşağıya bakılacak. Zamanı geldiğinde bunları tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, "Düştüğümüz yerden kalkacağız. Biz belediye olarak bütün kurumlarla güçlü bir işbirliğini, bir dayanışmayı sürdürüyoruz ve büyüteceğiz. Adıyaman yaralarını saracak. Adıyaman halkıyla, belediyesiyle, kurumlarıyla 6 Şubat'ın yaratmış olduğu yıkımları ortadan kaldıracak. Adıyaman, geleceğe umutla bakan gençleriyle, halkıyla, Güneydoğu'nun yıldızı olacak" dedi.