25. yılında Assos’ta 'Yapay Zeka Felsefesi' konuşulacak

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos’ta yapılan Assos’ta Felsefe sempozyumu 7-8 Şubat’ta gerçekleşecek. 25 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde düzenlenen sempozyum bu yılki teması “Yapay Zeka Felsefesi.”

Öğretim üyeleri, öğrenciler ve felsefe meraklılarının da katılacağı etkinliğin bu yılki programında yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönleri felsefi bir bakış açısıyla ele alınacak. Yapay zeka konusu, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, zihin felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi perspektifi içinde irdelenecek.

YAPAY ZEKA VE ÖZGÜR İRADE

Yapay zekanın doğal zekanın ve aklın yerini alıp alamayacağı; özgür irade, bilinç, tutku, duygu, akıl bağlamında yapay zekanın eksikleri; insan zihni/ruhu ile yapay zeka arasındaki farkların ve benzerliklerin ne olduğu; yapay zekanın yol açtığı varoluşsal, bilişsel, ahlaki, siyasi ve toplumsal sorunlar ortaya konacak ve değerlendirilecek.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Prof. Dr. Doğan Göçmen, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Aziz Zambak ve Dr. Tufan Kıymaz konuşmacı olarak katılacaklar.

ÇEYREK ASIRLIK BİR YOLCULUK

Assos’ta Felsefe’nin kurucusu, yaratıcısı ve direktörü Prof. Dr. Örsan K. Öymen, etkinliğin 25. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de, hatta dünyada, 25 yıl boyunca, çeyrek bir asır boyunca, nitelikten taviz vermeden, düzenli olarak, üniversite dışında, hem uluslararası hem de ulusal boyutta, bir felsefe sempozyum/konferans etkinliği düzenlemek ve bu etkinliği sürdürülebilir kılmak, hiç de kolay bir şey değildir. Bu doğrultuda çok emek harcadık, çok büyük fedakarlıklar yaptık. Umarız bunların değeri bilinir ve takdir edilir.

Assos’ta Felsefe sempozyum etkinliklerimizde bugüne kadar 40’ı aşkın farklı felsefe temasını işledik; etkinliklerimize 300’ü aşkın öğretim üyesi konuşmacı olarak, 6bini aşkın kişi dinleyici olarak katıldı. Harvard, Yale, Columbia, NYU, Berkeley, Cambridge, Oxford, Sorbonne, Bologna, Humboldt gibi dünya çapında önemli üniversitelerden, dünya çapında önemli felsefeciler de konuşmacı olarak geldiler ve Türkiye’deki felsefe topluluğuna da önemli katkılar sundular.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi, analitik, yaratıcı ve sorgulayıcı düşüncenin eksikliğidir. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda önemli bir örgütlü katkı sunduğumuz, iyi bir örnek model olduğumuz, başlangıçta hayal gibi görünen bir şeyi gerçekleştirdiğimiz ve felsefeyi halkın çeşitli kesimlerine, olanakların elverdiği ölçüde açtığımız için, onurluyuz, mutluyuz."

Etkinlik ücretsiz ve herkese açık, kayıt ve başvuru zorunlu. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınıyor.