250 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 3 şahıs yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 25 Mart tarihinde Belen’de durumlarından şüphelenerek durdurulan E.T., M.Ç. ile G.L.’nin Fatih Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit edildi.

Şahısların yapılan üst aramasında 250 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce tutuklandılar

Ayrıca ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.