250'den fazla sendika yöneticisi, temsilci ve işçiden Temel Conta grevine destek
İzmir Kemalpaşa'da 402 gündür süren Temel Conta grevini sürdüren işçilerin taleplerine sahip çıkmak amacıyla değişik konfederasyon ve bağımsız sendikalardan yöneticiler, temsilciler, işçiler ve değişik mesleklerden 250'den fazla kişi bir metin yayımladı.
İzmir Kemalpaşa'da 402 gündür süren Temel Conta grevini sürdüren işçilerin taleplerine sahip çıkmak amacıyla değişik konfederasyon ve bağımsız sendikalardan yöneticiler, temsilciler, işçiler ve değişik mesleklerden 250'den fazla kişi bir metin yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Biz aşağıda imzası olan grevdeki Temel Conta işçileri olarak bir onur mücadelesi destekliyoruz.
İşçilerin sendikalaşma hakkı tanınmalı ve sendikayla toplu iş sözleşmesi imzalanmalıdır.
Her bir grevdeki işçinin güvence ve hak kazanımları hem sermayeye karşı işçilerin bir adım hem de demokratik haklar için bir adım olarak değerlendirilir.
CHP ile yakın ilişkiyi sürdürmemiz CHP yönetiminin işçilerin demokratik hakları doğrultusunda etkili bulunmasını talep ediyoruz.
Temel Conta işçilerinin aşağıda paylaştığı açıklamasındaki taleplerini destekliyoruz.
Kamuoyunun işçileri bu açıklamayı desteklemeye davet ediyoruz."
TEMEL CONTA İŞÇİLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Grevdeki Temel Conta İşçileri'nin açıklaması şöyleydi:
"Bizler Temel Conta grevde bulunan Temel Conta fabrikasında çalışan ve 50 gündür grevde olan 12 kadın 4 erkek toplam 16 işçiyiz.
Anayasa hakkımız olan sendikalı çalışma hakkımız için greve çıktık. Biz sendikalı olarak hakkımızı kullanıyoruz ve sendikal haklar Temel Conta patronu tarafından tanınmalıdır. Patronumuz Temel Conta fabrikası sahibi Sarıkanat, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı ziyaret ederek işçilerin durumunu, geçim açıklamaları ve anayasal haklarımızı meydanlarda dile getirmelerini istedik.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli üyeleri grevimizi ziyaret ederek grev sürecimizin haklılığını kabul etmişlerdir. Fakat çağrılarımıza maalesef gerekli desteği çıkaramadılar.
Patronlar genel merkezden bir müdahale görmedikçe yerel örgütlerin tepkisini dikkate almıyor. Bizler birkaç ay önce Özgür Özel’in tüm işçilere “Sendikal haklar, bizim için vazgeçilmezdir” sözlerini hatırlatıyoruz. Fakat anayasal haklarımız tanınmadığı sürece grevimiz devam edecektir.
Temel Conta işçileri olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel ve İzmir milletvekili Sayın Murat Bakan’ı kamuoyunu harekete geçirmek için yeniden destek olmaya çağırıyoruz. Temel Conta grevinin çözülmesi sürecinde insiyatif almalarını, aracı olmalarını ve işverenle görüşmelerini istiyoruz.
Temel Conta grevinin çözülmesi sürecinde insiyatif almalarını, aracı olmalarını ve işverenle görüşmelerini istiyoruz."
METNİN İMZACILARI
Abdullah Sertel – Bayer İşyeri Temsilcisi
Adile Avar
Ahmet Çakır – DİSK/Enerji-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri
Ahmet Ertürk
Ahmet Özyeter
Ahmet Şahin
Ahmet Yıldız – Betek Boya İşyeri Temsilcisi
Akın Sisman
Ali Bayar – A. Raymond İşyeri Temsilcisi
Ali Bülent Erdem
Ali Fuat Kaplan
Ali Sakık – Petrol-İş Gebze Şube Denetim Kurulu Üyesi
Alper Taş
Alper Usta
Altan Köse
Anıl Gürbüz – Basf Türk İşyeri Temsilcisi
Ayşe Gidir Aktaş
Ayşe Irmak Şen
Ayşegül Ersoy
Aysel Korkutan – DİSK/Turizm-İş Kadın Daire Başkanı
Barış Altun
Başaran Aksu
Beyza Üstün
Binali Ağar
Birdal Bozdağ
Birsen Özsoy
Birkan Günder – Ravago Aliağa İşyeri Temsilcisi
Bülent Akgöz
Burcu Arıkan
Cahit Öncel
Can Kalça – Pulver Kimya İşyeri Temsilcisi
Caner Ak – Bayer İşyeri Temsilcisi
Cem Güldüren
Cemalettin Çanlı
Cengiz Erdinç
Cevdet Albayrak
Ceylan Akbay
Cihat Ersoy
Cihat Uygur
Coşkun Cihan
Çağlar Karabulut – DİSK/Devrimci Yapı-İş Genel Başkanı
Deniz Bakı
Deniz Karadeniz
Doğan Halis – DİSK/Devrimci Sağlık-İş Eski Genel Başkanı
Dursun Karataş – Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı
Eda Yılmaz
Ekin Yavuz
Elif Kahveci
Emin Atsız – DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri
Emre Ersöz
Engin Dalkıç
Enver Bodanlı
Erdoğan Resmi
Erol Aral
Ertuğrul Bilir
Esra Demirci
Ersin Eryılmaz – Trelleborg F2 İşyeri Temsilcisi
Faruk Sevim
Fatih Aydınlı
Fatih Türker – Alpla Petli İşyeri Temsilcisi
Ferit Altun
Feyaz Kerimo
Fikret Kılınç – Basf Türk İşyeri Temsilcisi
Fuat Öncel
Fuat Turan
Genco Gökmen
Gökhan Akan – DİSK/Turizm-İş YK Üyesi
Gökhan Araba – Alpla Çayırova İşyeri Temsilcisi
Gökhan Aslan – DİSK/Turizm-İş Genel Sekreteri
Gökhan Mengi
Gülistan Uçar
Güney Şirin
Halil Aral
Halil Yardım – Ravago Tekpol İşyeri Temsilcisi
Hasan Alıcı
Hasan Kaplan
Hasan Sekücü
Hasan Ferci Eskin – Nedex Kimya İşyeri Temsilcisi
Haydar Baran
Haydar Ürün
Hıdır Aygören
Hüseyin Cihan
Hüseyin Kargın
İbrahim Aflatu
İlhan Yiğit
İrfan Çelik – Elastron Kimya İşyeri Temsilcisi
İrfan Özdağ
İsmail Şen – PTT-Sen Genel Başkanı
İsmet Doğan
Kadim Fırat
Kamil Kartal – DİSK/Enerji-Sen Eski Genel Başkanı
Kenan Yıldırım – Alpla Petli İşyeri Temsilcisi
Kazım Yangın
K. Bahadır Gürcan – A. Raymond İşyeri Temsilcisi
Mehmet Aksezgin
Mehmet Babur – Novares İşyeri Temsilcisi
Mehmet Kalaycıoğlu – Petrol-İş Gebze Disiplin Kurulu Üyesi
Mehmet Toprak – Borçelik İşyeri Temsilcisi
Murat Taşkın – Portakal Plastik İşyeri Temsilcisi
Mustafa Yaşar – RBS Kartepe İşyeri Temsilcisi
Neslihan Acar – DGD-Sen Genel Başkanı
Okan Aydemir – Conta Elastik İşyeri Temsilcisi
Oktay Yıldırım
Osman Çakır – Trelleborg F1 İşyeri Temsilcisi
Orhan Bayraktar – Trelleborg F2 İşyeri Temsilcisi
Samet Akar – Durden Plastik İşyeri Temsilcisi
Selim Doğan – Petrol-İş Gebze Disiplin Kurulu Üyesi
Sema Doğan
Sema Keban
Serkan Özsel
Sibel Özdemir
Sinan Özcan – Saybolt İşyeri Temsilcisi
Tarkan Yıldız – Alpla Çayırova İşyeri Temsilcisi
Tufan Akgül
Umut Akbulut – RBS Dilovası İşyeri Temsilcisi
Umut Kocagöz – Tram-Sen Genel Başkanı
Veysel Cihan – A. Raymond İşyeri Temsilcisi
Yener Yıldız – Durden Plastik İşyeri Temsilcisi
Yusuf Küçük – DİSK/Güvenlik-Sen Genel Başkanı
Zeki İmat – Tekno GOSB İşyeri Temsilcisi