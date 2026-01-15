250'den fazla sendika yöneticisi, temsilci ve işçiden Temel Conta grevine destek

İzmir Kemalpaşa'da 402 gündür süren Temel Conta grevini sürdüren işçilerin taleplerine sahip çıkmak amacıyla değişik konfederasyon ve bağımsız sendikalardan yöneticiler, temsilciler, işçiler ve değişik mesleklerden 250'den fazla kişi bir metin yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz aşağıda imzası olan grevdeki Temel Conta işçileri olarak bir onur mücadelesi destekliyoruz.

İşçilerin sendikalaşma hakkı tanınmalı ve sendikayla toplu iş sözleşmesi imzalanmalıdır.

Her bir grevdeki işçinin güvence ve hak kazanımları hem sermayeye karşı işçilerin bir adım hem de demokratik haklar için bir adım olarak değerlendirilir.

CHP ile yakın ilişkiyi sürdürmemiz CHP yönetiminin işçilerin demokratik hakları doğrultusunda etkili bulunmasını talep ediyoruz.

Temel Conta işçilerinin aşağıda paylaştığı açıklamasındaki taleplerini destekliyoruz.

Kamuoyunun işçileri bu açıklamayı desteklemeye davet ediyoruz."

TEMEL CONTA İŞÇİLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Grevdeki Temel Conta İşçileri'nin açıklaması şöyleydi:

"Bizler Temel Conta grevde bulunan Temel Conta fabrikasında çalışan ve 50 gündür grevde olan 12 kadın 4 erkek toplam 16 işçiyiz.

Anayasa hakkımız olan sendikalı çalışma hakkımız için greve çıktık. Biz sendikalı olarak hakkımızı kullanıyoruz ve sendikal haklar Temel Conta patronu tarafından tanınmalıdır. Patronumuz Temel Conta fabrikası sahibi Sarıkanat, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı ziyaret ederek işçilerin durumunu, geçim açıklamaları ve anayasal haklarımızı meydanlarda dile getirmelerini istedik.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli üyeleri grevimizi ziyaret ederek grev sürecimizin haklılığını kabul etmişlerdir. Fakat çağrılarımıza maalesef gerekli desteği çıkaramadılar.

Patronlar genel merkezden bir müdahale görmedikçe yerel örgütlerin tepkisini dikkate almıyor. Bizler birkaç ay önce Özgür Özel’in tüm işçilere “Sendikal haklar, bizim için vazgeçilmezdir” sözlerini hatırlatıyoruz. Fakat anayasal haklarımız tanınmadığı sürece grevimiz devam edecektir.

Temel Conta işçileri olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel ve İzmir milletvekili Sayın Murat Bakan’ı kamuoyunu harekete geçirmek için yeniden destek olmaya çağırıyoruz. Temel Conta grevinin çözülmesi sürecinde insiyatif almalarını, aracı olmalarını ve işverenle görüşmelerini istiyoruz.

Temel Conta grevinin çözülmesi sürecinde insiyatif almalarını, aracı olmalarını ve işverenle görüşmelerini istiyoruz."

METNİN İMZACILARI

Abdullah Sertel – Bayer İşyeri Temsilcisi

Adile Avar

Ahmet Çakır – DİSK/Enerji-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri

Ahmet Ertürk

Ahmet Özyeter

Ahmet Şahin

Ahmet Yıldız – Betek Boya İşyeri Temsilcisi

Akın Sisman

Ali Bayar – A. Raymond İşyeri Temsilcisi

Ali Bülent Erdem

Ali Fuat Kaplan

Ali Sakık – Petrol-İş Gebze Şube Denetim Kurulu Üyesi

Alper Taş

Alper Usta

Altan Köse

Anıl Gürbüz – Basf Türk İşyeri Temsilcisi

Ayşe Gidir Aktaş

Ayşe Irmak Şen

Ayşegül Ersoy

Aysel Korkutan – DİSK/Turizm-İş Kadın Daire Başkanı

Barış Altun

Başaran Aksu

Beyza Üstün

Binali Ağar

Birdal Bozdağ

Birsen Özsoy

Birkan Günder – Ravago Aliağa İşyeri Temsilcisi

Bülent Akgöz

Burcu Arıkan

Cahit Öncel

Can Kalça – Pulver Kimya İşyeri Temsilcisi

Caner Ak – Bayer İşyeri Temsilcisi

Cem Güldüren

Cemalettin Çanlı

Cengiz Erdinç

Cevdet Albayrak

Ceylan Akbay

Cihat Ersoy

Cihat Uygur

Coşkun Cihan

Çağlar Karabulut – DİSK/Devrimci Yapı-İş Genel Başkanı

Deniz Bakı

Deniz Karadeniz

Doğan Halis – DİSK/Devrimci Sağlık-İş Eski Genel Başkanı

Dursun Karataş – Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı

Eda Yılmaz

Ekin Yavuz

Elif Kahveci

Emin Atsız – DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri

Emre Ersöz

Engin Dalkıç

Enver Bodanlı

Erdoğan Resmi

Erol Aral

Ertuğrul Bilir

Esra Demirci

Ersin Eryılmaz – Trelleborg F2 İşyeri Temsilcisi

Faruk Sevim

Fatih Aydınlı

Fatih Türker – Alpla Petli İşyeri Temsilcisi

Ferit Altun

Feyaz Kerimo

Fikret Kılınç – Basf Türk İşyeri Temsilcisi

Fuat Öncel

Fuat Turan

Genco Gökmen

Gökhan Akan – DİSK/Turizm-İş YK Üyesi

Gökhan Araba – Alpla Çayırova İşyeri Temsilcisi

Gökhan Aslan – DİSK/Turizm-İş Genel Sekreteri

Gökhan Mengi

Gülistan Uçar

Güney Şirin

Halil Aral

Halil Yardım – Ravago Tekpol İşyeri Temsilcisi

Hasan Alıcı

Hasan Kaplan

Hasan Sekücü

Hasan Ferci Eskin – Nedex Kimya İşyeri Temsilcisi

Haydar Baran

Haydar Ürün

Hıdır Aygören

Hüseyin Cihan

Hüseyin Kargın

İbrahim Aflatu

İlhan Yiğit

İrfan Çelik – Elastron Kimya İşyeri Temsilcisi

İrfan Özdağ

İsmail Şen – PTT-Sen Genel Başkanı

İsmet Doğan

Kadim Fırat

Kamil Kartal – DİSK/Enerji-Sen Eski Genel Başkanı

Kenan Yıldırım – Alpla Petli İşyeri Temsilcisi

Kazım Yangın

K. Bahadır Gürcan – A. Raymond İşyeri Temsilcisi

Mehmet Aksezgin

Mehmet Babur – Novares İşyeri Temsilcisi

Mehmet Kalaycıoğlu – Petrol-İş Gebze Disiplin Kurulu Üyesi

Mehmet Toprak – Borçelik İşyeri Temsilcisi

Murat Taşkın – Portakal Plastik İşyeri Temsilcisi

Mustafa Yaşar – RBS Kartepe İşyeri Temsilcisi

Neslihan Acar – DGD-Sen Genel Başkanı

Okan Aydemir – Conta Elastik İşyeri Temsilcisi

Oktay Yıldırım

Osman Çakır – Trelleborg F1 İşyeri Temsilcisi

Orhan Bayraktar – Trelleborg F2 İşyeri Temsilcisi

Samet Akar – Durden Plastik İşyeri Temsilcisi

Selim Doğan – Petrol-İş Gebze Disiplin Kurulu Üyesi

Sema Doğan

Sema Keban

Serkan Özsel

Sibel Özdemir

Sinan Özcan – Saybolt İşyeri Temsilcisi

Tarkan Yıldız – Alpla Çayırova İşyeri Temsilcisi

Tufan Akgül

Umut Akbulut – RBS Dilovası İşyeri Temsilcisi

Umut Kocagöz – Tram-Sen Genel Başkanı

Veysel Cihan – A. Raymond İşyeri Temsilcisi

Yener Yıldız – Durden Plastik İşyeri Temsilcisi

Yusuf Küçük – DİSK/Güvenlik-Sen Genel Başkanı

Zeki İmat – Tekno GOSB İşyeri Temsilcisi