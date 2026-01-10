250 şubeli dönerci iflasın eşiğinde: Alacaklılara 15 gün mühlet verildi

2025 Haziran ayında konkordato talebinde bulunan Ekrem Coşkun Döner hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararıyla şirkete tanınan üç aylık geçici mühlet süreci kapsamında, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için 15 günlük süre başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, mahkeme kararıyla şirketin mali yapısı Konkordato Komiseri tarafından denetlenirken, yayımlanan ilanda Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını kaydettirmeleri gerektiği belirtildi.

Başvurular; bizzat, noter onaylı vekâletnameye sahip temsilciler aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna yapılabilecek.

Süre içinde başvuruda bulunmayan alacaklıların bazı hak kayıplarıyla karşılaşabileceği vurgulanırken, kayıtlı alacaklıların yalnızca bildirdikleri tutar kadar konkordato toplantılarına katılabileceği ifade edildi.

Bilançoda kaydı bulunmayan ve süresi içinde bildirim yapmayan kişilerin ise ne konkordato toplantılarına katılabileceği ne de alacak tutarlarının belirlenmesine dahil olabileceği kaydedildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 250 şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner’in finansal yeniden yapılanma sürecinde atılacak adımlar, hem şirketin geleceği hem de alacaklılar açısından belirleyici olacak.