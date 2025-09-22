250 yazar ve edebiyatçıdan Gazze açıklaması: "Bu yıkımı acil durdurun"

250 yazar ve edebiyatçı İsrail’in Gazze’deki katliam ve soykırımına karşı iktidarı acil ve etkin tutum almaya çağırdı.

Meslektaşlarını ve kültür sanat camiasını da seferberliğe çağıran yazarlar, “Bu yıkım durmalı, dünyanın her yerinde, herkes, hayata ve barışa sahip çıkmalı” dedi.

"Artık yeter! Bu yıkım durmalı!" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazze’yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi. Yıkımı, İsrail’in işgalci, soykırımcı saldırganlığı, küresel güç ve çıkar peşinde olanlar yarattı ve destekledi. Savaş tüccarları kârlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu.

Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze’den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz, ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o. Artık yeter! Bu yıkım durmalı, dünyanın her yerinde, herkes, hayata ve barışa sahip çıkmalı.

Edebiyatçılar ve yazarlar olarak iktidarı, timsah gözyaşları dökmekten vazgeçerek acil ve etkin tutum almaya, bütün kültür sanat camiasını, mesleki kuruluşları, meslektaşlarımızı ellerindeki tüm araçlar ve yollarla katliamı durdurmak için seferber olmaya çağırıyoruz.”