250'yi aşkın şubesi bulunuyor: Döner zinciri konkordato ilan etti
Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkemeden çıkan kararla şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı.
Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner,, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi.
Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.
Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak.
Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. Şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.
Kaynak: ekonomim.com