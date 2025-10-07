251 Pendik – Mecidiyeköy / Şişli hattı otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar için yeni fiyat düzenlemesi duyuruldu. 251 Pendik – Mecidiyeköy / Şişli hattı 2025 yılı güncel ücret tarifesi açıklandı.

Yolcular, “251 hattı ne kadar oldu?”, “Mecidiyeköy otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

251 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı İETT güncel tarifesine göre 251 hattı üç farklı mesafe için ayrı ücretlendirilmiştir:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Pendik arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Köprülü Kavşak – Mecidiyeköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Pendik – Mecidiyeköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

251 hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife ücreti üzerinden seyahat eder.

Ücretler, 2025 yılı İETT güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

251 HATTI HAKKINDA

251 Pendik – Mecidiyeköy / Şişli hattı, İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan en önemli ekspres hatlardan biridir.

Pendik, Kartal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zincirlikuyu, Şişli ve Mecidiyeköy güzergahını izleyen hat, özellikle iş günlerinde sabah ve akşam yoğun saatlerde büyük ilgi görmektedir.

Bu hat, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğrudan ve hızlı ulaşım sağlamaktadır.

Yeni düzenlemeyle birlikte 251 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti geçerlidir.

Yolcuların seyahat planlarını bu güncel tarifeye göre yapmaları önerilmektedir.