252 Kartal – Mecidiyeköy / Şişli otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için yeni ücret tarifesi duyuruldu. 252 Kartal – Mecidiyeköy / Şişli hattı 2025 yılı itibarıyla güncellendi.

Yolcular, “252 hattı ne kadar oldu?”, “Kartal – Şişli otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

252 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

İETT’nin 2025 yılı güncel tarifesine göre 252 hattı üç farklı mesafede ücretlendirilmektedir:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Kartal arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Köprülü Kavşak – Şişli arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Kartal – Şişli arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

252 hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde Öğrenci Kartı, Öğretmen Kartı ve Sosyal Kart kullanıcıları tam ücret üzerinden seyahat eder.

Ücretler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

252 HATTI HAKKINDA

252 Kartal – Mecidiyeköy / Şişli hattı, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na ulaşım sağlayan en önemli hatlardan biridir.

Kartal, Maltepe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zincirlikuyu ve Şişli güzergahında hizmet veren hat, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Bu hat, çalışanlar ve öğrenciler için Kartal’dan Şişli’ye doğrudan ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

SONUÇ

Yeni düzenlemeye göre 252 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti geçerlidir.

Vatandaşların yolculuk planlarını bu yeni ücret tarifesine göre yapmaları önerilmektedir.