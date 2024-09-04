252 tapu sahibine teslim edildi

Haber Merkezi

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 5. etabında yapımı tamamlanan 252 konutun tapu dağıtım ve anahtar teslim töreni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla yapıldı.

Başkan Yavaş, konut bekleyen vatandaşlara olan borçların ödenmesini öncelediklerini vurgulayarak, “Başka projelere para harcamak yerine öncelikli olarak Mamak'ta, Altındağ'da, Dikmen Vadisi'nde bizden konut bekleyen ve bize umut bağlamış bütün insanların konutlarını teslim etmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.