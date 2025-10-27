255 milyon TL üreticinin cebinde kaldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiren hayvancılık sektörüne desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında yem bitkisi tohumu dağıtımı sayesinde üreticiler, yaklaşık 255 milyon TL’lik girdi maliyetinden tasarruf etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılından bu yana yürütülen “Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi” kapsamında bu yıl da yem bitkisi tohumları üreticilere teslim edildi.

2025 yılında 557 çiftçiye toplam 53 bin 800 kilogram macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldı. Proje başlangıcından bu yana ise 5 bin 507 çiftçiye toplam 531 bin 328 kilogram yem bitkisi tohumu ulaştırıldı. Bu sayede Tekirdağ genelinde 53 bin dekardan fazla alanda ekim gerçekleştirildi ve yaklaşık 42 bin 500 ton kaliteli kaba yem elde edildi. Bahse konu üretim sayesinde yetiştiriciler, günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 255 milyon TL tutarındaki yem maliyetinden kurtuldu.

Büyükşehir Belediyesi, projeyi üretici örgütleriyle işbirliği içinde yürütüyor. Bu kapsamda Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği ve 7 ilçedeki Süt Üreticileri Birlikleriyle protokoller imzalandı.

Proje kapsamında maliyetin yüzde 70’i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30’u ise üreticiler tarafından karşılanıyor. Belirlenen kriterleri sağlayan ve birlik üyesi olan her üreticiye yem bitkisi tohumu desteği sağlanıyor.

Baklagil yem bitkileri, toprağa azot bağlama özelliğiyle verimliliği artırıyor. Proje kapsamında desteklenen 53 bin dekarlık alanda yaklaşık 531 ton saf azot toprağa kazandırıldı. Bu katkı, güncel fiyatlarla 24 milyon TL değerinde kimyasal gübre tasarrufu anlamına geliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Tekirdağ’ımızın çiftçisi, üreticisi en zor zamanında dahi milletimizin ekmeği, sofrası için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, onların yanında olmak, üretimin devamı için desteklerimizi sürdürmekle yükümlüyüz. Bu projeyle, hem aile bütçelerine hem de milli ekonomiye katkı sunmanın, toprağımızı zenginleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Üreten Tekirdağ’ımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.