256 Yeditepe Üniversitesi / Ataşehir – Taksim otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu taşımayı kullanan yolcular için 256 Yeditepe Üniversitesi / Ataşehir – Taksim hattı ücret tarifesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi.

Vatandaşlar, “256 hattı ne kadar oldu?”, “Taksim otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını merak ediyor.

256 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı güncel tarifeye göre 256 hattı üç farklı mesafe için ayrı ücretlendirilmiştir:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Yeditepe Üniversitesi arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Köprülü Kavşak – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Yeditepe Üniversitesi – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

256 hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde Öğrenci Kartı, Öğretmen Kartı veya Sosyal Kart kullanıcıları tam ücret üzerinden seyahat eder.

Fiyatlar, 2025 yılı İETT güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

256 HATTI HAKKINDA

256 Yeditepe Üniversitesi / Ataşehir – Taksim hattı, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğrudan geçiş imkânı sağlayan önemli bir toplu taşıma hattıdır.

Ataşehir, Küçükbakkalköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Taksim güzergahında hizmet veren hat, özellikle üniversite öğrencileri ve çalışanlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Yeni düzenlemeye göre 256 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş limiti, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş hakkı uygulanıyor.

Yolcuların seyahat öncesinde bu güncellenmiş fiyat tarifesini dikkate almaları öneriliyor.