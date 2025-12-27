26 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Zirvedeki Dizinin Rekor Koşusu Sürüyor!

26 Aralık 2025 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. TRT 1’in bu sezon rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, yarım puanlık artışla 16,02 reyting seviyesine ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Reyting tablosunda dikkat çeken artışlar ve sıralamalar, televizyon izleyicisinin tercihini bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. İşte günün en çok izlenen dizileri ve tüm detaylarıyla 26 Aralık 2025 reyting sonuçları…

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDE FARK AÇTI

TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, 16,02 reytingle günün açık ara lideri oldu. Dizinin özet bölümü dahi büyük ilgi görerek 9,03 reyting ile zirvenin en yakın takipçisi olmayı başardı. Bu performans, dizinin seyirciyle kurduğu güçlü bağın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ÜÇÜNCÜ SIRAYI BIRAKMADI

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, istikrarlı performansını sürdürerek 7,02 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. Dizinin özet bölümü de 4,34 reyting alarak ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI DA LİSTEDE

ATV’nin sevilen programları da reyting sıralamasında güçlü varlığını sürdürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,70 reytingle altıncı sıraya yerleşirken, Esra Erol’da ise 5,37 reyting ile dördüncü sıranın sahibi oldu. Ana haber bültenleri de ilk 10 listesinde kayda değer izlenme oranlarına ulaştı.

26 ARALIK 2025 CUMA – GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 16,02 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 9,03 3 Kızılcık Şerbeti 7,02 4 Esra Erol’da 5,37 5 Now Ana Haber 4,92 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,70 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,34 8 Arka Sokaklar 3,79 9 ATV Ana Haber 3,25 10 İddiaların Aksine 3,13

Veri Kaynağı: TİAK

26 Aralık 2025 Cuma günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen yapımı 16,02 reytingle Taşacak Bu Deniz oldu.

Reytinglerde ilk üç sırada hangi yapımlar yer aldı?

İlk üçte Taşacak Bu Deniz, Taşacak Bu Deniz (Özet) ve Kızılcık Şerbeti yer aldı.

Arka Sokaklar kaç reyting aldı?

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 3,79 reytingle listede sekizinci sırada yer aldı.

26 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında dengelerin yeniden şekillendiğini gösterdi. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini daha da güçlendirirken, Kızılcık Şerbeti ve gündüz kuşağı programları da güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde reyting yarışının nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.