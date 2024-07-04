26 ASM’den 19’u harabe

6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçmesine karşın sağlık krizi giderek derinleşiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ek yerleştirme duyurusunda Hatay’da 26 ASM’den 19’u ya yıkılmış ya da hasarlı.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 17 ay geçti ancak depremzedeler hâlâ sağlık hizmetlerinden etkin olarak yararlanamıyor.

Sağlık Bakanlığı Hatay il Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kadrosunun belirlenmesi için yayımlanan ek gösterge listesi sağlık krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren haziran ayında yayımlanan listeye göre ASM hizmeti veren 26 ASM’den 19’u ya hasarlı ya da yıkılmış halde. Listeye göre, bu birimlerde çalışan ve hemşirelik hizmeti veren neredeyse hiç aile sağlığı çalışanı yok. Sağlıkçılar, deprem bölgesinde 1. derece sağlık hizmetinin toparlanamamasına ve afet bölgesinde sağlık krizine çözüm bulunmamasına tepkili.

SORUN DERİNLEŞİYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Hatay’daki sağlık krizinin giderek derinleştiğini söyledi. Eryazgan, BirGün’e şunları söyledi:

“Normalde aile hekimliği sistemi başladığından beri aile hekimi ek yerleştirme ilanları olur. Her ay sonunda her ilde ek yerleştirme ilanı açılır. Bu da Hatay’da resmi sağlık müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır. Ek yerleştirme ilanındaki birçok bina yıkık olduğu halde ilana çıkılmış. Depremden bu yana ASM çalışanlarının hiçbir sorununa çözüm bulunamadı ve çalışanlar bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Burada çalışan 1 tane hemşire yok. İnsanların sorunlarını gidermezlerse nasıl çalışır? Birinci basamak sağlık hizmeti hâlâ enkaz altında. Birinci basamak sağlık hizmetindeki sorunları gideremedikleri için ikinci basamak da tıkanıyor. Birinci basamak sorun olunca yurttaş 2’nci basamağa yükleniyor.’’ Eryazğan şöyle devam etti: ‘‘Aşılama süreci sekteye uğruyor, bulaşıcı hastalıkların artma riski oluyor. 17 aydır yüzde 80’i yıkık sağlık kuruluşlarıyla afet bölgesindeki yurttaşlar hizmet almaya çalışıyor. Bunların hepsi yönetememenin göstergesidir.’’

9’U YIKILMIŞ

Hatay’ın ek yerleştirme listesinde gözüken 26 ASM’den 19’unun hasar aldığı ya da yıkıldığı belirlendi. Söz konusu sağlık merkezlerinin hizmet vermesi gereken toplam nüfus ise 42 bin 901. Listede Hatay’daki ASM’lerin durumu şöyle:

• Yıkılmış: 9

• Az hasarlı: 4

• Ağır hasarlı: 6

• Binası yok: 3

• Hasarsız: 4