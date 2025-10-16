26. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ne başvurular başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 26 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Yarışmaya 14 Kasım'a kadar başvurulabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 26’ncısı düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 14 Kasım 2025'e kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek.

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri “Ulusal Haber”, “İzmir Kent Haberi”, “Haber Fotoğrafı” ve “TV'de İzmir Kent Haberi” olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2024 ile 5 Ekim 2025 arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafı, televizyonda yayımlanmış görüntülü haberle yarışmaya başvurabilecek.

Ödül tutarı 4 dalda birincilik için 60 bin lira olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 40 bin lira tutarında teşvik ödülü verilecek.

Katılımın kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek.

Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayımlandığı gazete ve derginin aslını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 14 Kasım 2025 saat 17.30’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 9/25 Eski İZFAŞ binası Konak İzmir adresine ulaştırması gerekiyor.

Gazeteci Barış Selçuk, gazeteci Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve şoför Hacı Ali Er, 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in Giresun gezisinde trafik kazasında yaşamlarını yitirmişlerdi.