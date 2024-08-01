26 bin öğrenci 14 branşta sporla buluşuyor

Spor Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul spor salonları, yaz mevsiminde de boş kalmıyor. Toplam 122 salonda futsaldan basketbola, judodan güreşe 14 branşta gerçekleştirilen yaz spor okullarına 26 bin öğrenci katılıyor. Öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan spor okulları çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken, fiziki ve mental gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Okul Spor Salonları Spor Okulları’na 6 - 14 yaş arası tüm çocuklar kayıt olabiliyor. Okullarda öğrencilere futsal, jimnastik, basketbol, okçuluk, judo, voleybol, güreş, hentbol, atletizm, badminton, karate, masa tenisi, taekwondo ve hareket eğitimi olmak üzere 14 branşta spor eğitimi veriliyor. Ücretsiz spor okullarına kayıtlar https://online.spor.istanbul adresinden alınıyor.