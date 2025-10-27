26 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen programı belli oldu

26 Ekim 2025 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Sezonun yeni dizileri beklenti altında kalırken, TRT 1’in iddialı yapımı Teşkilat yükselişini sürdürdü ve günü bir kez daha lider olarak tamamladı. “Günlük reyting sonuçları” listesinin detaylarına bakıldığında izleyicilerin tercihlerinde istikrarın sürdüğü görülüyor.

REYTİNG SONUÇLARI: 26 EKİM 2025 PAZAR

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda başlayan yükseliş trendini sürdürerek 7,18 reyting oranıyla TOTAL reyting sonuçları listesinin zirvesinde yer aldı. Now TV’nin yeni dizisi Sahtekarlar ise 5,09 reyting alarak ikinci sırada yer buldu. Günü üçüncü sırada tamamlayan yapım ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu oldu.

YENİ DİZİLER BEKLENTİNİN ALTINDA

Sezonun yeni yapımlarından Çarpıntı ve Sahtekarlar, ilk haftalardaki izlenme oranlarının altında performans sergiledi. Star TV’nin dizisi Çarpıntı bu hafta 3,20 reyting alarak beşinci sıraya geriledi. MasterChef Türkiye ise istikrarlı çizgisini sürdürerek 3,18 reytingle altıncı basamakta yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster ise bu hafta 1,96 reytingle ilk 10’un son sırasında kendine yer buldu.

GÜNLÜK REYTİNG SIRALAMASI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,18 2 Sahtekarlar 5,09 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,82 4 Teşkilat (Özet) 3,80 5 Çarpıntı 3,20 6 MasterChef Türkiye 3,18 7 Sahtekarlar (Özet) 2,79 8 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,65 9 Show Ana Haber 2,29 10 Kim Milyoner Olmak İster 1,96

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE TEŞKİLAT’IN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜ

TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat, son haftalarda yeniden yükseliş trendine girdi. 7,18 reytingle liderliğini pekiştiren dizi, “Türkiye’nin en çok reyting alan dizisi” unvanını bu hafta da korudu. Özellikle aksiyon ve milli istihbarat temalı bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni sezonda da zirveyi bırakmaya niyetli görünmüyor.

HABER KANALLARI REYTİNG SIRALAMASI

26 Ekim Pazar günü haber kanalları reyting sıralaması incelendiğinde, Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu’nun 3,82 reytingle en çok izlenen haber programı olduğu görülüyor. Onu Show Ana Haber 2,29 reytingle takip etti.