26 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Edirne ve Van’da 26 göçmen alıkonuldu. Edirne’de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetim ve kontrolleri kapsamında Pakistan uyruklu 18 göçmeni tespit etti. Alıkonulan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan Van’ın Gevaş ilçesinde bir tırın kupa bölümünde bulunan 8 göçmen alıkonuldu. Van-Bitlis kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Tırın kupa kısmının yatak bölümünde Afganistan uyruklu 8 göçmen alıkonulurken, sürücü M.K., tutuklandı.