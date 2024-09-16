26 gündür çözülemedi

Haber Merkezi

Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın neden öldürüldüğü hâlâ çözülemedi. 26 gündür Nuran soruşturmasında bir sona gelinemezken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Narin’in öldürülmesi üzerinden aile müessesesinin hedef alındığını belirterek “Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır” demesi dikkat çekti. Cinayeti çözmeden aileyi korumaya geçmeleri ve geleneksel aile kurumunun hedef alındığını ileri sürmeye başlamaları tepkilere neden oldu.

21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin cinayeti soruşturmasında neredeyse tüm aile tutuklandı ancak devam henüz bir sona varılamadı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda Narin’in akrabası iki şüpheli daha gözaltına alındı. Anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 11 kişinin tutulu olduğu soruşturmada, gözaltına alınanların sayısı 24’e çıktı.

Narin’in defnedildiği Tavşantepe Mahallesi’ndeki ziyaretinin ardından iş insanı Ferit Kaya ile Narin’in babası Arif Güran arasındaki görüşme, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaya ile sohbet eden Baba Arif Güran, ‘‘Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Akraba olduğu zaman diyor ‘Dayımdır, yeğenimizdir.’ Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa da devlet delillerle çıkardıktan sonra. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar’’ demesi dikkat çekti.

8 Eylül’de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran ile ilgili de yeni gelişme yaşandı. Anne Güran, önceki akşam Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne getirildi. Güran’ın ağız ve diş modeli alındı. Anneden alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak. Narin cinayetiyle ilgili önceki gün de çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti. Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.