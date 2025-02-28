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26. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 28.02.2025 11:44
  • Giriş: 28.02.2025 11:44
  • Güncelleme: 28.02.2025 11:46
Kaynak: AA
26. haftanın hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın (1 Mart Cumartesi)

16.00 Adana Demirspor-Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar

13.30 Rizespor-Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Başakşehir-Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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