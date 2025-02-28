26. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak: AA
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın (1 Mart Cumartesi)
16.00 Adana Demirspor-Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar
13.30 Rizespor-Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Başakşehir-Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu