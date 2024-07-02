26 Haziran hangi burç? 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Haziran hangi burç sorusu ise 26 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Haziran hangi burç? İşte 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
26 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Haziran hangi burç? İşte 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
26 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
26 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
26 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 26 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 26 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 26 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 26 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
26 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- MÖ 12 - Agrippa Postumus, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia'nın oğlu (ö. 14)
- 1580 - Pedro Claver, Kolombiya'da yaşayan bir Katalan Cizvit rahip ve misyonerdi (ö. 1654)
- 1730 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (ö. 1817)
- 1760 - I. Johann, Lihtenştayn Prensi (ö. 1836)
- 1797 - Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının Avar kökenli politik ve dini önderi (ö. 1871)
- 1824 - William Thomson (Lord Kelvin), İrlandalı fizikçi (ö. 1907)
- 1841 - Paul Wallot, Alman mimar (ö. 1912)
- 1891 - Sidney Howard, Amerikalı oyun yazarı, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1939)
- 1892 - Pearl S. Buck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)
- 1898 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (ö. 1978)
- 1904 - Peter Lorre, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1964)
- 1908 - Salvador Allende, Şilili devlet adamı (ö. 1973)
- 1914 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (ö. 1991)
- 1917 - Idriz Ajeti, Kosovalı tarihçi (ö. 2019)
- 1922 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (ö. 2013)
- 1936 - Edith Pearlman, Amerikalı kısa hikâye yazarı (ö. 2023)
- 1937 - João Cutileiro, Portekizli heykeltıraş (ö. 2021)
- 1937 - Robert Coleman Richardson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
- 1942 - Candan Tarhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 1989)
- 1944 - Gennady Zyuganov, Rus politikacı
- 1947 - Alfredo Castelli, İtalyan çizgi romancı ve edebiyat eleştirmeni (ö. 2024)
- 1947 - Gulbeddin Hikmetyar, Afgan siyasetçi ve Afganistan Başbakanı
- 1954 - Luis Arconada, İspanyol eski millî kaleci
- 1955 - Maxime Bossis, Fransız futbolcu
- 1955 - Tom Platz, Amerikalı vücut geliştirmeci ve antrenör
- 1956 - Chris Isaak, Amerikalı müzisyen
- 1956 - Kemal Ermetin, Türk yayımcı ve yazar (ö. 2012)
- 1964 - David Rolfe, Avustralyalı yüzücü (ö. 2015)
- 1966 - Angelo Di Livio, İtalyan futbolcu
- 1968 - Paolo Maldini, İtalyan futbolcu
- 1970 - Chris O'Donnell, Amerikalı oyuncu
- 1970 - Nick Offerman, Amerikalı oyuncu, yazar ve marangoz
- 1974 - Ceylan, Türk arabesk müzik sanatçısı
- 1976 - Makare Desilets, Fiji asıllı Amerikalı voleybolcu
- 1977 - Tite Kubo, Japon mangaka ve Bleach'in çizeri
- 1980 - Uday Kiran, Hint oyuncu (ö. 2014)
- 1983 - Felipe Melo, Brezilyalı futbolcu
- 1983 - Antonio Rosati, İtalyan futbolcu
- 1984 - José Juan Barea, Porto Rikolu profesyonel basketbol oyuncusu
- 1984 - Raymond Felton, Amerikalı basketbolcu
- 1984 - Deron Williams, Amerikalı basketbolcu
- 1985 - Katrin Heß, Alman oyuncu
- 1985 - Gözde Sonsırma, Türk voleybolcu
- 1987 - Samir Nasri, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu
- 1992 - Joel Campbell, Kosta Rikalı futbolcu
- 1992 - Rudy Gobert, Fransız profesyonel basketbolcu
- 1992 - Jennette McCurdy, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu
- 1992 - Iman Asante Shumpert, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1993 - Ariana Grande, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
- 1994 - Selin Genç, Türk oyuncu
- 1997 - Baek Ye-rin, Güney Koreli şarkıcı
26 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
26 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
26 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
26 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 26 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
26 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
26 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
26 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 26 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.