26 Haziran hangi burç? 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 26 Haziran hangi burç sorusu ise 26 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 26 Haziran hangi burç? İşte 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

26 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 26 Haziran hangi burç? İşte 26 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

26 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

26 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

26 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 26 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 26 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 26 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 26 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

26 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

MÖ 12 - Agrippa Postumus, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia'nın oğlu (ö. 14)

1580 - Pedro Claver, Kolombiya'da yaşayan bir Katalan Cizvit rahip ve misyonerdi (ö. 1654)

1730 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (ö. 1817)

1760 - I. Johann, Lihtenştayn Prensi (ö. 1836)

1797 - Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının Avar kökenli politik ve dini önderi (ö. 1871)

1824 - William Thomson (Lord Kelvin), İrlandalı fizikçi (ö. 1907)

1841 - Paul Wallot, Alman mimar (ö. 1912)

1891 - Sidney Howard, Amerikalı oyun yazarı, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1939)

1892 - Pearl S. Buck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)

1898 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (ö. 1978)

1904 - Peter Lorre, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1964)

1908 - Salvador Allende, Şilili devlet adamı (ö. 1973)

1914 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (ö. 1991)

1917 - Idriz Ajeti, Kosovalı tarihçi (ö. 2019)

1922 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (ö. 2013)

1936 - Edith Pearlman, Amerikalı kısa hikâye yazarı (ö. 2023)

1937 - João Cutileiro, Portekizli heykeltıraş (ö. 2021)

1937 - Robert Coleman Richardson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1942 - Candan Tarhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 1989)

1944 - Gennady Zyuganov, Rus politikacı

1947 - Alfredo Castelli, İtalyan çizgi romancı ve edebiyat eleştirmeni (ö. 2024)

1947 - Gulbeddin Hikmetyar, Afgan siyasetçi ve Afganistan Başbakanı

1954 - Luis Arconada, İspanyol eski millî kaleci

1955 - Maxime Bossis, Fransız futbolcu

1955 - Tom Platz, Amerikalı vücut geliştirmeci ve antrenör

1956 - Chris Isaak, Amerikalı müzisyen

1956 - Kemal Ermetin, Türk yayımcı ve yazar (ö. 2012)

1964 - David Rolfe, Avustralyalı yüzücü (ö. 2015)

1966 - Angelo Di Livio, İtalyan futbolcu

1968 - Paolo Maldini, İtalyan futbolcu

1970 - Chris O'Donnell, Amerikalı oyuncu

1970 - Nick Offerman, Amerikalı oyuncu, yazar ve marangoz

1974 - Ceylan, Türk arabesk müzik sanatçısı

1976 - Makare Desilets, Fiji asıllı Amerikalı voleybolcu

1977 - Tite Kubo, Japon mangaka ve Bleach'in çizeri

1980 - Uday Kiran, Hint oyuncu (ö. 2014)

1983 - Felipe Melo, Brezilyalı futbolcu

1983 - Antonio Rosati, İtalyan futbolcu

1984 - José Juan Barea, Porto Rikolu profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Raymond Felton, Amerikalı basketbolcu

1984 - Deron Williams, Amerikalı basketbolcu

1985 - Katrin Heß, Alman oyuncu

1985 - Gözde Sonsırma, Türk voleybolcu

1987 - Samir Nasri, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu

1992 - Joel Campbell, Kosta Rikalı futbolcu

1992 - Rudy Gobert, Fransız profesyonel basketbolcu

1992 - Jennette McCurdy, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1992 - Iman Asante Shumpert, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Ariana Grande, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Selin Genç, Türk oyuncu

1997 - Baek Ye-rin, Güney Koreli şarkıcı

26 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

26 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

26 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

26 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 26 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

26 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

26 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

26 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

26 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 26 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.