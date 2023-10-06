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26 ilde IŞİD operasyonu: 92 gözaltı

26 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 06.10.2023 09:12
  • Giriş: 06.10.2023 09:12
  • Güncelleme: 06.10.2023 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
26 ilde IŞİD operasyonu: 92 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, "DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

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