26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 99 şüpheli yakalandığını duyurd.

IŞİD'e yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.

2️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.