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26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 99 şüpheli yakalandığını duyurd.

Güncel
  • 02.08.2024 13:25
  • Giriş: 02.08.2024 13:25
  • Güncelleme: 02.08.2024 13:33
Kaynak: Haber Merkezi
26 ilde IŞİD operasyonu: 99 gözaltı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

IŞİD'e yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde IŞİD'e yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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