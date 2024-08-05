26 ilde siber suçlar operasyonu: 86 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından 26 ilde düzenlenen 'Siberağ-4' operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

26 ilde düzenlenen siber suçlar operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 26 ilde 'nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 'Siberağ-4' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, Samsun, Ardahan, Erzurum, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep'te 36, Aydın ve Tekirdağ'da 11, İstanbul'da 3, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Burdur, Yozgat, Eskişehir, Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kars, Muğla, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

"91 MİLYON 400 BİN TL İŞLEM HACMİ BULUNUYOR"

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.