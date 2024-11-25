26 Kasım 2024 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

26 Kasım 2024 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilirken öğrenci ve veliler 26 Kasım 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 26 Kasım 2024 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

26 KASIM 2024 OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Muş, Samsun, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye için sarı Adana, Antalya, Giresun, Mersin, K.Maraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt için turuncu alarmı vermesiyle birlikte 26 Kasım 2024 okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Bu kentlerin belli bölgelerinde eğitime ara bugün itibariyle verilirken yarının da tatil olup olmadığı birçok öğrenci ve öğretmen tarafından araştırma konusu oldu. Henüz bu illere dair Valilik ve Kaymakamlıklardan 26 Kasım 2024 Salı günü için Erzincan, Sivas, Bayburt il genelinde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ve Kastamonu'da taşımalı eğitimde okullar tatil edildi.

KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

26 Kasım 2024 günü için Erzincan, Sivas, Bayburt il genelinde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ve Kastamonu'da taşımalı eğitime kar tatili ilan edildi. Okulların tatil olduğu iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir.