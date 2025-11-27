26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen programı yükselişte!

26 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı ve Now Ana Haber reyting performansları ile dikkat çekti. İşte günün en çok izlenen ilk 10 programı ve reyting sıralaması…

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

26 Kasım 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçlarına göre Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, 9,16 reytingle günü zirvede tamamladı. Now TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Sakıncalı ikinci bölümde düşüş yaşayarak beklentilerin altında kaldı ve 9. sıraya yerleşti. ATV’nin yeni sezon dizisi Kuruluş Orhan ise reyting düşüşünü sürdürerek 6. sıraya geriledi.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 9,16 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,63 3 Esra Erol’da 4,77 4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,75 5 Eşref Rüya (Özet) 4,66 6 Kuruluş Orhan 4,11 7 MasterChef Türkiye 3,57 8 Sahipsizler 3,54 9 Sakıncalı 3,36 10 Kuruluş Orhan (Özet) 3,04

Kaynak: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI DİZİ PERFORMANSLARI

Eşref Rüya Reyting

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, 9,16 reyting alarak açık ara günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin yükselişi dikkat çekiyor.

Kuruluş Orhan Reyting

Kuruluş Orhan, bu hafta 4,11 reytingle ilk 10’a girmeyi başarsa da düşüş trendini sürdürüyor.

Sahipsizler Reyting

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 3,54 reytingle sekizinci sırada yer aldı ve istikrarlı bir performans sergiledi.

Sakıncalı Reyting

Now TV'nin yeni dizisi Sakıncalı, ikinci haftasında 3,36 reyting alarak beklentilerin altında kaldı.

Now Ana Haber Reyting

Now TV Ana Haber bülteni, 4,75 reytingle ilk 10'a giren tek haber programı oldu ve dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Reyting sonuçları çarşamba günü hangi dizi birinci oldu?

26 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçlarına göre birinci sırada 9,16 reytingle Eşref Rüya yer aldı.

Kuruluş Orhan reyting sonuçları nasıl?

Kuruluş Orhan dizisi bu hafta 4,11 reyting alarak 6. sıraya geriledi.

Sakıncalı reytinglerde kaçıncı oldu?

Sakıncalı dizisi ikinci bölümüyle 3,36 reyting alarak 9. sırada yer aldı.

Günlük reyting sonuçları ilk 10 listesinde hangi programlar var?

İlk 10 listesinde Eşref Rüya, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Now Ana Haber, Kuruluş Orhan, MasterChef Türkiye, Sahipsizler ve Sakıncalı yer aldı.

26 Kasım 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları, özellikle Eşref Rüya’nın zirvedeki istikrarlı başarısını ve Sakıncalı’nın beklenen çıkışı yapamadığını gösteriyor. Kuruluş Orhan düşüş sürecini sürdürürken, Sahipsizler ve Now Ana Haber reytinglerde güçlü konumlarını koruyor. Günlük reyting sonuçları ve dizi analizleri için bizi takip etmeye devam edin.