26 kentte uyuşturucu operasyonu: 55 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında yakalanan 91 şüpheliden 55'inin tutuklandığını, 9'u hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda, ayrıca, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlı yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açklama yaptı.
Buna göre, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.
1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.
Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
2️⃣6️⃣ İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-31” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2024
1️⃣ Ton 4️⃣7️⃣ Kg uyuşturucu madde,
8️⃣ Milyon 2️⃣4️⃣9️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
2️⃣1️⃣ bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗… pic.twitter.com/iUCYScbELy