26 kentte uyuşturucu operasyonu: 55 kişi tutuklandı

Uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açklama yaptı.

Buna göre, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.