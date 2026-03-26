26 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin ve dizi takipçilerinin gün boyunca en çok araştırdığı konuların başında 25 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı sorusu geliyor. Özellikle çarşamba akşamı yayınlanan yapımların ekran performansını merak eden izleyiciler, sabah saatlerinden itibaren reyting tablosunun netleşip netleşmediğini araştırıyor.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Mart 2026 Çarşamba gününe ait reyting listesinin ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle dünün reyting sonuçları, çarşamba reyting sonuçları ve bugün reyting sonuçları açıklandı mı gibi aramalar günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

ÇARŞAMBA REYTİNG YARIŞINDA BU HAFTA NE ÖNE ÇIKIYOR?

Bu hafta ekran rekabetini etkileyen en önemli detaylardan biri, Şampiyonlar Ligi maçının bulunmaması oldu. Geçen hafta reyting sıralamasında futbol yayını belirleyici bir rol oynarken, bu hafta böyle bir yayın olmadığı için dizilerin liderlik yolunda daha ön planda olması bekleniyor.

Bu tablo, özellikle çarşamba akşamı yayınlanan yapımların reyting yarışında daha dikkat çekici hale gelmesine neden oluyor. Futbol yayınlarının olmadığı haftalarda dizi ve eğlence programlarının daha güçlü performans göstermesi beklentisi, 25 Mart 2026 reyting sonuçları için merakı artırıyor.

18 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI REFERANS OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

25 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için, geçtiğimiz hafta açıklanan 18 Mart 2026 reyting sonuçları referans olarak değerlendirilebilir. O günün 20+ABC1 reyting listesinde futbol yayını zirvede yer alırken, diziler de üst sıralarda kendine yer bulmuştu.

Sıra Program Reyting 1 Liverpool - Galatasaray 16,40 2 Yeraltı 6,87 3 Eşref Rüya 5,08 4 Yeraltı (Özet) 4,69 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,49 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,36 7 Eşref Rüya (Özet) 3,34 8 Esra Erol'da 3,28 9 Kuruluş Orhan 3,21 10 Survivor 3,11

Geçen hafta açıklanan 18 Mart 2026 reyting sonuçları referans olarak değerlendirildiğinde, futbol yayınının zirveyi aldığı; Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan gibi yapımların ise dikkat çekici performans sergilediği görülüyor. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçı bulunmadığı için, dizilerin liderlik yarışında çok daha güçlü bir şekilde öne çıkması bekleniyor. Resmi tablo açıklandığında ekran rekabetinin yönü daha net anlaşılacak.